Nintendo Switch fa bene agli anziani, quindi le console arrivano nei centri di assistenza

Già con Nintendo Wii si era visto come i videogiochi potessero aiutare in particolare gli anziani a rimanere attivi, e la Grande N ha voluto ripetere l'esperimento con la sua console ibrida portando Switch nei centri di assistenza per gli anziani.

Anche grazie a prodotti come la serie di videogiochi del Dr. Kawashima, tornati anche su Switch e che trovate su Amazon, tutti possono mantenere più attiva la propria mente, anche e soprattutto gli anziani.

Advertisement

Molti studi hanno già mostrato come i giocatori anziani siano addirittura più felici giocando ai videogiochi, proprio per la capacità di esprimere un maggior benessere ed emozioni positive, mentre i non giocatori si prestano più facilmente a raggiungere alti livelli di stress e di depressione.

Un tipo di studio che è stato supportato anche dalle peculiarità di Nintendo Wii che, grazie all'intuitivo WiiMote, hanno reso molto più facile approcciare i videogiochi anche a persone che solitamente non hanno confidenza con il medium.

Così, per continuare ad aiutare la categoria con i videogiochi, Nintendo ha inviato in alcuni centri di assistenza nipponici delle console con altrettanti giochi (tramite The Messenger).

L'azienda nipponica ha infatto collaborato con Gakken Cocofan, una società che gestisce strutture di residenza assistita e alloggi per anziani, per fornire alle comunità di anziani una serie di console e giochi per poter creare delle attività di intrattenimento.

Tra i giochi scelti c'è proprio il già citato Brain Training del Dr. Kawashima, così come Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe, sebbene la furia nel lanciarsi dei gusci durante una gara potrebbe andare di traverso agli anziani che soffrono di malattie cardiache.

Anche se i videogiochi possono effettivamente aiutare contro lo stress, almeno dei generi specifici e particolari, come ha dimostrato uno studio per 7 persone su 10.

Parlando di videogiochi per adulti, per così dire, un altro studio recente ha verificato come i videogiocatori più grandi si sentano sempre più esclusi dal mondo dei videogiochi.