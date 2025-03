Nintendo Switch 2 sta letteralmente arrivando, a quanto pare

Nintendo Switch 2 ha ancora tante risposte da dare ai giocatori, e una di queste è la più importante: la data di uscita.

Ci sono molte speculazioni e ipotesi da parte degli analisti, ma ovviamente nessuna informazione certa da parte di Nintendo che si terrà tutto per il prossimo Direct del 2 aprile.

Tuttavia, come riporta Wccftech, sembra che l'uscita di Nintendo Switch 2 possa essere più vicina del previsto.

Secondo recenti scoperte, quasi 400mila unità della nuova console della casa giapponese sarebbero già state spedite in Nord America, confermando le voci di un lancio previsto per l'inizio dell'estate.

Questi dati, emersi attraverso un'indagine meticolosa sui flussi logistici e sulle spedizioni di materiali correlati, gettano nuova luce sulla strategia di Nintendo, che sembra finalmente pronta a svelare al mondo la sua nuova creazione dopo un periodo di attesa insolitamente lungo.

Le informazioni provengono da un'indagine condotta da LiC, un utente dei forum Famiiboards, che ha monitorato attentamente le spedizioni di confezioni e manuali di istruzioni. Secondo quanto scoperto, HVBG, un produttore vietnamita, ha ricevuto l'incarico da Nintendo per la produzione della nuova console e ha già inviato ben 383.000 unità in Nord America a fine gennaio, destinate alla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada.

Questo numero rappresenta ovviamente solo una parte della fornitura iniziale, che presumibilmente crescerà ancora prima del lancio ufficiale previsto per quest'anno. Anche perché Nintendo ha già rassicurato la community che non ci saranno problemi di scorte per Nintendo Switch 2, quindi ci aspettiamo che ci saranno molte più console in circolazione in tempi brevi.

La portata di questa prima spedizione, già così consistente a gennaio, rafforza l'ipotesi che la console vedrà effettivamente la luce all'inizio dell'estate, come suggerito da numerose indiscrezioni negli ultimi mesi. Il tempismo è del tutto lecito e, ancora una volta, non ci resta che aspettare il prossimo Nintendo Direct per saperne di più. Per questo, e per tutti gli altri segreti rimasti da scoprire.