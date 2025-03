Nuovi documenti svelano altri segreti di Nintendo Switch 2

Era un po' che non avevamo altri documenti riservati su Nintendo Switch 2 che portano a dei leak, e oggi scopriamo i segreti delle funzioni di connettività, della seconda USB-C e degli amiibo.

Non solo le statuette da collezione di Nintendo sembra che saranno nuovamente compatibili con Nintendo Switch 2, ma la console manterrà alcune delle funzionalità più apprezzate del modello precedente, introducendo al contempo significativi miglioramenti tecnici che potrebbero ridefinire l'esperienza di gioco portatile.

Come riporta The Verge, sono emersi dei documenti depositati presso la Federal Communication Commission americana che raccontano alcune delle caratteristiche hardware della console.

La continuità con il passato emerge chiaramente dalla conferma che la tecnologia NFC sarà ancora presente nel Joy-Con destro, preservando la compatibilità con la collezione dei già citati amiibo.

Un significativo passo avanti riguarda le capacità wireless della console. I documenti confermano che Nintendo Switch 2 supporterà le reti Wi-Fi 6 (802.11ax) con una larghezza di banda fino a 80MHz, un notevole miglioramento rispetto al Wi-Fi 5 (802.11ac) del modello precedente.

Questa evoluzione promette connessioni più stabili e veloci, sebbene la console non sembri integrare il più recente Wi-Fi 7 o la tecnologia Wi-Fi 6E, limitandosi alle bande da 2.4GHz e 5GHz senza sfruttare lo spettro a 6GHz.

Tra le opzioni più interessanti c'è la possibilità della doppia ricarica. Nei documenti, infatti, emerge che si potrà alimentare la console sia attraverso la tradizionale porta USB-C inferiore, sia mediante una nuova porta aggiuntiva posizionata sulla parte superiore del dispositivo.

I diagrammi depositati presso la FCC mostrano la console testata in diverse configurazioni: con e senza controller collegati, inserita e non nel dock di ricarica. Tuttavia, resta da chiarire se la Nintendo Switch 2 offrirà una potenza superiore quando collegata alla base, come suggeriscono le indiscrezioni relative al dock.

In ogni caso, Nintendo Switch 2 dovrebbe mantenere l'identità e la magia dei Joy-Con. Ne abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals che vi consigliamo di recuperare.