Nintendo Switch 2 alla fine potrebbe aumentare di prezzo

Il prezzo di Nintendo Switch 2 di sicuro è già abbastanza elevato, ma il rischio concreto è che le nuove console ibride in futuro possano arrivare a costare di più per chi non riuscirà ad acquistarle al lancio.

La casa di Kyoto potrebbe infatti decidere di adeguarsi alle controverse strategie adottate prima da Sony con PS5 Digital e più recentemente da Xbox, che ha però seguito l'esempio di Xbox proponendo rincari di prezzo anche su accessori e videogiochi.

Secondo quanto riportato su Yahoo News (via Eurogamer), il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato ai suoi azionisti che Switch 2 non è ancora al sicuro dai rincari di prezzo, dato che i dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero portare a inevitabili conseguenze sul mercato:

«In questo momento, la nostra priorità è rendere popolare l'hardware Switch 2 il più velocemente possibile. Se le ipotesi relative ai dazi dovessero cambiare in modo significativo, dovremmo valutare come adeguare i prezzi e come implementarli, dopo aver preso in considerazione diversi fattori».

Il presidente di Nintendo ammette dunque che un aumento di prezzo non verrebbe affatto preso a cuor leggero, ma con un mercato così incerto come quello attuale non può neanche essere escluso del tutto.

La casa di Kyoto ritiene che al momento può "assorbire" il colpo, dato che l'obiettivo è quello di cercare di portare le console nel maggior numero di case possibili (potete prenotare i relativi accessori su Amazon), ma dopo questa prima fase andranno prese le dovute analisi del caso.

In altre parole, se eravate già interessati alla console, probabilmente vi conviene provare ad averla già durante il periodo di lancio, dato che non c'è alcuna garanzia che il prezzo possa rimanere invariato nel corso del tempo.

Tuttavia, va detto che prenotarla sta diventando sempre più difficile, motivo per il quale molti fan probabilmente saranno costretti ad attendere dopo il day-one.