Nintendo Switch 2 sarà venduta nei negozi solo ai clienti privilegiati

La corsa a Nintendo Switch 2 ha scatenato una febbre da pre-ordine senza precedenti in Giappone, dove i rivenditori stanno adottando strategie sempre più selettive per gestire l'enorme domanda, che si basano sulla fedeltià degli stessi.

Dopo che il primo sorteggio sul My Nintendo Store giapponese ha registrato l'incredibile cifra di 2,2 milioni di richieste per Nintendo Switch 2, tutti i principali negozi di elettronica del paese hanno implementato sistemi di lotteria con requisiti stringenti.

Non si tratta solo di gestire la scarsità di unità disponibili al lancio, ma anche di contrastare il fenomeno degli scalper, pronti a rivendere la console a prezzi maggiorati sul mercato secondario. Un bagarinaggio che, per altro, viene fomentato anche da alcuni negozi giapponesi che hanno alzato indiscriminatamente il prezzo della console.

Per questo motivo, come riporta IGN US, la situazione sta creando un inedito sistema di clienti privilegiati che premia la fedeltà agli store con la possibilità di accedere ai pre-ordini.

Le restrizioni variano da negozio a negozio, ma quasi tutti richiedono che l'acquirente sia già membro del programma fedeltà e abbia speso una somma considerevole negli ultimi uno o due anni.

Ad esempio Bic Camera, uno dei più grandi rivenditori di elettronica in Giappone, ha limitato la sua lotteria in negozio ai possessori di carte di credito Bic Camera che hanno speso oltre 30.000 yen (circa $207 al cambio attuale) tra aprile 2023 e marzo 2025. Per la lotteria online, la soglia è ancora più alta: almeno 50.000 yen, equivalenti a $345 dollari.

Il concorrente Joshin ha adottato una strategia simile, limitando i suoi sorteggi per Switch 2 ai membri Platinum e VIP del suo programma fedeltà Smile. Per raggiungere lo status Platinum, i clienti devono aver effettuato un singolo acquisto di oltre 150.000 yen ($1.030 dollari) nell'ultimo anno, o aver fatto acquisti presso Joshin in almeno cinque giorni diversi.

Inutile a dirsi che, oltre a questo, le catene stanno attivando anche dei sistemi di controllo per l'identità così da evitare che una sola persona possa acquistare più volte una Switch 2.

Sapevamo già che in Giappone sarebbe stato quasi impossibile avere una Nintendo Switch 2, e la situazione potrebbe ampliarsi a tutto il mondo in realtà. Non ci resta che aspettare il 5 giugno prossimo per capire se Nintendo potrà sostenere la domanda massiccia dei clienti.