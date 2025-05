Mario Kart World porterà la serie «al livello superiore»

Mario Kart World è indubbiamente uno dei progetti più ambiziosi di Nintendo — e non potrebbe essere altrimenti, considerando che le edizioni fisiche di gioco costeranno circa 90 euro.

La casa di Kyoto sta puntando fortemente sul nuovo capitolo della saga racing arcade per spingere le vendite di Switch 2, anche se il prezzo di vendita del gioco singolo lascia ancora numerose perplessità: sebbene ci siano infatti novità significative, secondo molti giocatori rimane infatti una cifra troppo elevata per ciò che offre.

Chiaramente Nintendo resta convinta delle proprie idee, sottolineando che già il nome stesso dovrebbe essere un indizio sui suoi intenti: la serie ha infatti abbandonato la denominazione numerica adottata con i precedenti capitoli, passando da Mario Kart 8 Deluxe a un più ambizioso Mario Kart World.

Nel corso di un'intervista agli sviluppatori pubblicata sul sito ufficiale, il producer Kosuke Yabuki ha spiegato proprio perché è stato scelto questo nuovo nome e cosa differenzia Mario Kart World dai precedenti capitoli:

«Se l'idea fosse stata solo quella di aggiungere altri percorsi, allora credo che lo avremmo chiamato Mario Kart 9. Questa volta, però, abbiamo seguito un approccio diverso. Volevamo portare la serie a un livello superiore, così abbiamo deciso di abbandonare la numerazione e di puntare su un titolo nuovo di zecca: Mario Kart World. Così avevamo già aggiunto "MARIO KART WORLD" ai concept art fin dalle prime fasi di sviluppo».

Il producer spiega che l'idea iniziale era fare in modo che tutti i percorsi risultassero collegati tra loro senza soluzione di continuità, decidendo di realizzare così «un nuovo tipo di Mario Kart».

Un'impresa naturalmente non facile: gli sviluppatori hanno infatti ammesso che Mario Kart World era stato inizialmente ideato come gioco per le prime Switch, cosa che avrebbe richiesto fin troppi sacrifici da un punto di vista tecnico.

Di conseguenza, Nintendo ha di fatto ammesso che Mario Kart World non esisterebbe se non fosse per Switch 2, o almeno non così come è stato presentato.