Nintendo Switch 2, spuntano dettagli sul processore grafico

Sembra che Nintendo Switch 2 avrà più di qualcosa in comune con la prima console ibrida: a quanto pare, la casa di Kyoto ha deciso di avviare una nuova collaborazione per chip grafici specifici.

Proprio come le attuali Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), anche la nuova console dovrebbe includere un processore appositamente personalizzato.

Le console ibride disponibili sul mercato possiedono infatti una versione custom del Tegra X1 di Nvidia e, stando a un report di Reuters, anche le nuove console dovrebbero avere dei chip custom Nvidia (via VGC).

Nel report si fa inoltre riferimento al fatto che l'uscita di "Nintendo Switch 2" sarebbe ancora prevista entro la fine del 2024, anche se dalla casa di Kyoto continua a non trapelare alcuna informazione certa.

Le precedenti indiscrezioni sembravano suggerire la possibilità di implementare un processore senza alcuna modifica particolare: quanto riportato da Reuters è dunque molto interessante e suggerisce che anche Switch 2 sarà una console unica che richiederà versioni speciali di un chip ancora non identificato, ma sempre realizzato da Nvidia.

Nintendo ha rifiutato di commentare queste indiscrezioni, dunque ancora una volta i fan non potranno fare altro che attendere con pazienza l'annuncio ufficiale vero e proprio di questa nuova console.

In attesa di comunicati ufficiali, non possiamo che invitarvi come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni: speriamo che Nintendo possa presto fare luce sui numerosi report arrivati nelle scorse settimane.

La Grande N ha comunque fatto sapere che la sua nuova console, qualunque essa sia e in qualunque modo possano poi scegliere di chiamarla, sarà una proposta unica per il mercato e che non ripeterà lo stesso errore di Wii U.

Stando sempre alle ultime indiscrezioni, dovrebbero esserci ottime notizie per la retrocompatibilità fisica, dopo che Nintendo aveva già confermato l'intenzione di supportare quella digitale.