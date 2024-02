Nintendo non ripeterà l'errore di Wii U, Switch 2 sarà una proposta "unica"

In questi giorni Nintendo sta parlando dei risultati finanziari con gli stakeholder e, come prevedibile, stanno vendendo fuori molte dichiarazioni interessanti e informazioni riguardo il futuro dell'azienda, tra Switch 2, vendite e visioni per i prossimi anni.

Nintendo Switch, in ogni sua versione tra quelle che trovate su Amazon, è diventato un successo che è difficile immaginare possa essere ripetuto con altrettanta efficacia.

La console è infatti diventata la più venduta di sempre in Giappone, con un risultato che dimostra ulteriormente quanto l'offerta di Nintendo sia stata vincente per l'ibrida lanciata nel 2017.

Cosa succederà con l'eventuale Switch 2, che la Grande N si rifiuta categoricamente di commentare ormai da mesi a questa parte?

Non lo sappiamo ancora ma, come riporta VGC, Nintendo ha assicurato che anche nella prossima generazione l'obiettivo sarà quello di stupire i giocatori.

Durante una sessione di domande e risposte seguita al briefing sui risultati finanziari, a Nintendo è stato chiesto a quali rischi è particolarmente attenta mentre cerca di sfruttare il successo delle sue piattaforme di gioco.

Una domanda insolitamente specifica, alla quale il presidente Shuntaro Furukawa ha risposto in questo modo:

«Il passaggio generazionale delle piattaforme nel settore delle console di gioco dedicate non è mai facile. Abbiamo affrontato sfide significative seguendo più volte piattaforme di successo, quindi non consideriamo mai la nostra situazione attuale totalmente sicura. [...] La nostra attività è sempre esposta ad una grande concorrenza. Da una prospettiva più ampia di intrattenimento, non solo i videogiochi ma anche varie forme di svago sono concorrenti in questo settore. In questo ambiente, c’è una necessità crescente, più che mai, di continuare a offrire proposte uniche per diventare un marchio scelto dai clienti.»

Nonostante il successo straripante di Nintendo Switch, quindi, Furukawa dichiara apertamente che l'azienda non si vuole adagiare sugli allori del successo ma, anzi, manterrà sempre alta l'attenzione del pubblico.

L'epoca Wii U sembra quindi molto lontana, e lo dimostrano le quasi 140 milioni di copie vendute di Switch che, tuttavia, non hanno dato alla testa a Nintendo.

Per non parlare dei videogiochi, con un 2023 particolarmente profittevole guidato da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che ha raggiunto la soglia delle 20 milioni di copie vendute.