Switch 2 nel 2024? «No comment» dal presidente di Nintendo

Dopo essersi lasciata alle spalle un 2023 da record, Nintendo entra nel 2024 con la possibilità sempre più concreta che Switch 2 possa arrivare da un momento all'altro, o almeno essere presentata una volta per tutte.

Mentre la console ibrida (che trovate anche nel modello OLED su Amazon) sembra essere sempre più vicina ad un turnover con qualunque cosa sia "Switch 2", Nintendo non ha accennato a rallentare la sua produzione nel 2023.

Nintendo ha infatti svelato poche ore fa i nuovi risultati finanziari relativi all'ultima stagione dove, tra le altre cose, abbiamo scoperto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato le 20 milioni di copie vendute dal lancio ad oggi.

Le vendite unitarie dell'intera famiglia Nintendo Switch sono diminuite del 7,8% su base annua, con un totale complessivo impressionante di 139.36 milioni di console vendute.

Risultati che sono stati descritti come in linea con le aspettative dai responsabili di Nintendo, ma che cosa ne sarà di Switch 2?

Come riporta VGC, il presidente Shuntaro Furukawa di Nintendo ha nuovamente rifiutato di commentare i piani per la console di prossima generazione.

Furukawa ha invece confermato che l'attuale Nintendo Switch sarà in ogni caso "l'attività principale" dell'azienda per il 2024, con i piani futuri che saranno condivisi nel prossimo briefing sugli utili a maggio.

Ci sarà quindi da aspettare ulteriormente per saperne qualcosa su Switch 2, anche se sempre più fonti vogliono la console in uscita entro l'anno, visto che ci sono sempre più prove della sua esistenza tra sviluppatori e aziende di terze parti che collaborano con Nintendo.

Vedremo cosa succederà nel futuro prossimo della Grande N, che sicuramente dovrà raccontare qualcosa del suo futuro per quanto riguarda le console. La quale, se non altro, non dovrebbe avere i problemi di PS5 al lancio per quanto riguarda le scorte.