Switch 2 potrebbe fare un "passo indietro" rispetto a Switch OLED

La tanto chiacchierata Nintendo Switch 2 dovrà rivelarsi una console ben superiore alle attuali piattaforme ibride già presenti sul mercato, ma la casa di Kyoto dovrà anche essere in grado di trovare il giusto compromesso per mantenere il prezzo accettabile.

Ricordiamo infatti che dovrebbe trattarsi di una console dalla potenza vicina a PS4 e Xbox One, stando a quanto riferito da Activision: dato che probabilmente sarà ancora una volta una piattaforma ibrida, è plausibile aspettarsi anche un inevitabile prezzo più elevato per la nuova periferica.

Advertisement

Nelle ultime giornate si sono rincorsi diversi rumor e voci di corridoio, prevalentemente relativi alla data d'uscita: ComicBook segnala però una nuova indiscrezione, questa volta arrivata dall'insider Nate the Hate, su alcune delle caratteristiche tecniche della console.

Ad attirare l'attenzione è stata soprattutto la notizia sul nuovo display, che a differenza dell'omonima Switch OLED (la trovate su Amazon) tornerebbe ad adottare i più comuni schermi LCD.

L'insider riferisce di aver sentito che dovrebbe avere uno schermo molto più grande — si parla di 8 pollici invece dei 6.2 delle attuali console — ma potrebbe esserci questo curioso "passo indietro" rispetto al modello OLED dal punto di vista qualitativo.

Tuttavia, lo stesso Nate the Hate sottolinea che tale informazione potrebbe non essere accurata e i piani di Nintendo potrebbero essere cambiati da quando avrebbe sentito tale informazione: in ogni caso, se l'indiscrezione fosse confermata, potrebbe essere facilmente immaginabile una decisione dovuta alla volontà di provare ad abbattere i costi dove possibile.

In compenso, l'insider ha anche riferito di una memoria interna molto più ampia — potremmo essere intorno ai 512 GB — e di un lancio nella seconda metà del 2024, il che rappresenterebbe l'ennesima conferma arrivata in queste ore.

Ovviamente, in assenza di annunci ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo puntualmente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato un report di VGC proprio su Switch 2: anche al suo interno veniva segnalata l'ipotesi di uno schermo LCD che, a questo punto, potrebbe essere davvero plausibile.