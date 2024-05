Nintendo Switch 2 ha buone notizie per chi ama i giochi fisici

In attesa di scoprire tutti i dettagli ufficiali su Nintendo Switch 2, che sarà svelata in via ufficiale entro marzo 2025, il presidente Shuntaro Furukawa sta già rassicurando fan e investitori su alcuni dettagli fondamentali per la prossima console.

Al momento sappiamo che non dovrebbe essere una grande rivoluzione da un punto di vista dell'hardware: Furukawa ha infatti utilizzato il termine "nuovo modello" per descrivere adeguatamente la nuova console.

Questo non significa che sarà una nuova versione come Switch OLED (che trovate su Amazon), ma solo che con buona probabilità rappresenterà l'evoluzione delle attuali console.

E proprio come le attuali console disponibili in commercio, anche Nintendo Switch 2 supporterà pienamente i videogiochi in formato fisico: la conferma arriva ancora una volta da Shuntaro Furukawa, nel corso di un Q&A con gli investitori.

Come riportato da GoNintendo, la casa di Kyoto ha confermato di voler supportare i fan dei propri videogiochi ovunque essi siano, continuando a migliorare la propria offerta sia in digitale che di copie fisiche:

«La nostra politica di base non è di aumentare semplicemente la percentuale di vendite digitali, ma di massimizzare la vendita di software, inclusa la vendita di software pacchettizzati: questa politica non subirà alcuna modifica in futuro. In base a queste circostanze, dobbiamo aumentare la convenienza sia per i clienti che giocano con le versioni pacchettizzate dei software che per i clienti che giocano con le versioni scaricabili e speriamo di portare a termine ulteriori miglioramenti e innovazioni in futuro».

Le parole di Shuntaro Furukawa sono decisamente chiare: Nintendo non ha alcuna intenzione di rinunciare alle vendite dei giochi fisici, che continueranno a essere una priorità anche per Switch 2.

A questo punto non ci resta che attendere il reveal vero e proprio della console, anche se ci sarà da attendere: Nintendo ha confermato che l'annuncio arriverà «in diverse fasi», proprio come già accaduto con Switch.