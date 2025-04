I giochi gratis GameCube su Nintendo Switch Online sarebbero quasi certi

Da diverso tempo si chiacchiera sulla possibilità di un'aggiunta del catalogo per GameCube al servizio in abbonamento Nintendo Switch Online: una possibilità che fino a pochi anni fa sembrava quasi impossibile, ma che alla fine potrebbe verificarsi davvero.

Gli ultimi sospetti erano emersi poche settimane fa, grazie al brevetto per un misterioso controller prodotto da Nintendo con diverse somiglianze proprio con l'iconica periferica della console a forma di cubo.

Ma adesso GoNintendo ci segnala il nuovo video pubblicato dall'insider Nate the Hate, che ha già anticipato correttamente diversi dettagli su molti videogiochi in uscita e sul Nintendo Direct, svelando quando sarebbe avvenuto l'annuncio di Switch 2 e l'improvviso evento dedicato ai giochi per le attuali console ibride.

Secondo il leaker, l'arrivo dei videogiochi gratis per Nintendo GameCube sarebbe già stato prestabilito e una certezza: bisognerebbe solo capire quando la casa di Kyoto intende annunciare tale novità.

«Ho saputo che il GameCube arriverà su NSO [Nintendo Switch Online]. È solo una questione di "quando", non "se". E magari potrebbero dare una roadmap di alcuni dei giochi che arriverebbero sull'app GameCube del NSO».

Naturalmente bisogna capire se i giochi GameCube saranno disponibili anche sulle attuali Nintendo Switch o in esclusiva per Switch 2: si tratta effettivamente di giochi molto più complessi da emulare e questo spiegherebbe come mai non siano stati ancora annunciati.

In ogni caso, penso di poter ipotizzare che sarà necessario il Pacchetto Aggiuntivo per poterli scaricare (lo trovate su Amazon), a meno che Nintendo non decida di implementare una versione del servizio in abbonamento ancora più costosa.

Pur essendosi finora rivelato un leaker molto affidabile, ovviamente devo ricordarvi che si tratta di indiscrezioni attualmente non confermate da Nintendo: prendete dunque il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Nel frattempo, vi ricordo che tra pochissime ore si svolgerà il Nintendo Direct dedicato a Switch 2: ecco dove vederlo in diretta.