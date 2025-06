Nintendo Switch 2 è già nelle mani di tantissime persone da un po' di ore ed è curioso vedere cos'hanno comprato e scaricato i giocatori da eShop per prendere confidenza con la nuova console.

E, come riporta Nintendo Life, ci sono dati molto interessanti.

I primi dati di vendita dell'eShop rivelano come i possessori di Switch 2 stiano orientando le proprie scelte di acquisto nella settimana di lancio della nuova console.

Neanche a dirlo, a spuntarla in vetta è Mario Kart World perché è già di suo un videogioco importantissimo (il più importante al day one), ma è anche venduto in bundle con la console e quindi la sua posizione in classifica è viziata, in un certo senso.

Ma è guardando più in basso che si nota il dettaglio che fa riflettere. Ecco la top 10 dei videogiochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop:

Mario Kart World The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Upgrade Pack) Nintendo Switch 2: Welcome Tour Deltarune Cyberpunk 2077: Ultimate Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Upgrade Pack) Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster Fantasy Life: The Girl Who Steals Time Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition Fast Fusion

Incredibile ma vero, il Welcome Tour di Nintendo Switch 2 è al terzo posto dei videogiochi più venduti. Nonostante le polemiche sul prezzo, nonostante l'averlo definito un tutorial a pagamento (che non tutti potranno completare tra l'altro), il software ha superato anche videogiochi come Cyberpunk 2077 che arrivano per la prima volta su console Nintendo.

Le differenze regionali emergono chiaramente dal confronto tra mercato americano e britannico. Nel Regno Unito, pur mantenendo Mario Kart World in testa, Cyberpunk 2077 conquista direttamente la seconda posizione, scalzando l'upgrade di Zelda. Tuttavia, il Welcome Tour è sempre in terza posizione.

Tra meme e realtà, chi vuole scoprire se è davvero un "tutorial a pagamento" oppure no, in ogni caso Nintendo è riuscita a capitalizzare anche su quello che è il software più controverso presente su Switch 2.