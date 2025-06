Mario Kart World è popolato dai tantissimi giocatori su Nintendo Switch 2 stanno esplorando la nuova modalità di guida libera, in cui si potrà esplorare il grande mondo aperto (ma non chiamatelo open world!) alla ricerca di segreti e curiosità.

Tuttavia, come riporta Kotaku, sembra che non sarà possibile giocare questa modalità di gioco con il multiplayer locale a schermo condiviso.

L'assenza del multiplayer locale nella modalità guida libera emerge come una delle limitazioni più discusse del titolo. È comprensibile la limitazione dal punto di vista tecnico, ma essendo la novità più iconica di Mario Kart World era lecito aspettarsi che Nintendo potesse trovare una soluzione.

Mario Kart World introduce per la prima volta un'ampia mappa esplorabile, ricca di enigmi, sfide e missioni secondarie che i giocatori possono affrontare senza vincoli temporali o competitivi. Tuttavia, questa libertà di movimento rimane confinata all'esperienza single-player quando si tratta di condividere il divano con un amico.

C'è anche da dire che, in passato, Nintendo aveva lasciato intendere quasi questa feature come assodata anche in multiplayer locale. «In Guida Libera, puoi anche incontrare il tuo gruppo ovunque nel mondo di gioco», aveva spiegato l'azienda, descrivendo la possibilità di guidare liberamente, localizzare gli amici sulla mappa e raggiungerli istantaneamente per poi gareggiare, combattere con regole personalizzate o intraprendere viaggi esplorativi insieme.

Evidentemente, queste funzionalità descritte saranno attive solo con il multiplayer online, quindi con annesso abbonamento a Nintendo Switch Online attivo.

La modalità si presenta sostanzialmente in due varianti distinte: una completamente single-player che include tutte le sfide e gli oggetti da collezionare, e una seconda che funziona essenzialmente come lobby online dove i giocatori possono muoversi tra una partita e l'altra, ma con contenuti molto più ridotti.

Strano che si sia arrivati a questo punto anche perché il gioco esiste grazie solo alle potenzialità della nuova console, quindi godetevelo e basta.