Nintendo Switch 2 esce nel 2024? Un report svela dettagli sul display

Il 2024 potrebbe davvero essere l'anno in cui potremo acquistare "Nintendo Switch 2", una nuova console della casa di Kyoto che dovrebbe raccogliere l'eredità dell'attuale piattaforma ibrida.

Al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale su specifiche e data d'uscita, ma è ormai cosa certa che una nuova periferica arriverà il prima possibile: del resto, già diversi sviluppatori — in forma anonima — hanno già confermato di essere al lavoro sui suoi primi giochi.

E nelle ultime ore sembrano essersi rafforzate ulteriormente le ipotesi di un'uscita imminente: secondo quanto riportato da Bloomberg, anche l'analista Hiroshi Hayase di Omdia sostiene che il lancio della nuova console Nintendo sarebbe attualmente previsto entro la fine del 2024.

Ma non solo, perché sempre secondo l'analista sapremmo già anche le caratteristiche del display di Nintendo Switch 2: dovrebbe utilizzare uno schermo LCD da 8 pollici, dunque decisamente più grande delle versioni originali.

Ricordiamo infatti che lo schermo di Nintendo Switch e Lite arrivava a 6,2 pollici, mentre con il modello OLED erano state aumentate le dimensioni a 7 pollici.

Tuttavia, avrete però notato un altro passo indietro destinato a causare discussioni: sembra infatti che Nintendo rinuncerà agli schermi OLED, tornando ai più "comuni" LCD. Una scelta, con molta probabilità, dovuta alla volontà di abbassare il prezzo di mercato al lancio il più possibile.

Un'indiscrezione perfettamente in linea con quanto aveva già segnalato un noto insider lo scorso agosto: anche in quel caso si parlava infatti di display da 8 pollici LCD.

La redazione di Bloomberg ha provato a contattare Nintendo per avere conferme riguardanti questa indiscrezione, ma in maniera abbastanza prevedibile la grande N si è limitata a un semplice "no comment". Toccherà dunque aspettare l'eventuale reveal per scoprire se sarà davvero questo il nuovo display della console.

In ogni caso, il report ci ricorda che lo scorso novembre Sharp aveva confermato che stava distribuendo nuovi pannelli LCD e lavorando a stretto contatto con un'azienda che intendeva produrre una nuova console: a questo punto, è altamente probabile che si trattava proprio di Switch 2.

Ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno per il momento, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Vedremo se la console uscirà il prossimo autunno, come recentemente ipotizzato da un'altra compagnia, oppure se dovremo aspettare più a lungo: ovviamente speriamo che arrivi l'annuncio ufficiale il prima possibile, così da togliere ogni dubbio.