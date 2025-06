A pochi giorni dal lancio di Nintendo Switch 2 arrivano già i primi dati interessanti, come il fatto che la console è diventata la più veloce di sempre in termini di vendite in Francia.

Come riporta Wccftech, la console ha stabilito un record di vendite senza precedenti nel paese transalpino, superando di gran lunga le performance iniziali di qualsiasi altra piattaforma di gioco mai commercializzata.

Secondo le informazioni condivise da Pierre485, noto analista delle vendite francesi, e confermate da GyoJvfr, Nintendo Switch 2 ha venduto oltre 200.000 unità durante il weekend di lancio in Francia. Questo risultato non solo ha polverizzato ogni aspettativa, ma ha letteralmente raddoppiato il precedente record detenuto da PlayStation 5, che si era fermata a 107.000 unità vendute nel medesimo periodo temporale.

A questo si unisce un impatto economico non indifferente, perché in soli quattro giorni la console Nintendo ha generato 130€ milioni di fatturato nel territorio francese, una cifra che testimonia non solo l'elevato numero di unità vendute, ma anche il valore percepito del prodotto da parte dei consumatori.

Il dato più ovvio è il tasso con cui Mario Kart World viene venduto insieme alla console, che ha un 95% di penetrazione sul mercato ma il motivo è molto semplice: viene venduto in bundle con Nintendo Switch 2.

Di questo passo, il nuovo episodio di Mario Kart potrebbe tranquillamente rivaleggiare con Wii Sports che venne venduto all'epoca con Nintendo Wii.

È importante osservare con particolare attenzione l'evoluzione di questo lancio, poiché i risultati ottenuti in Francia potrebbero essere indicativi delle performance globali della console, o almeno europee. Sarà da monitorare anche la situazione Joy-Con drift, che a quanto pare Switch 2 non si è lasciata indietro.

Parlando di classifiche e numeri, è molto interessante anche vedere i giochi più venduti su Nintendo Switch 2 finora. Fidatevi, ci sono delle sorprese e delle considerazioni importanti da fare sui dati.