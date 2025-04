Vi conviene dimenticare di avere Nintendo Switch 2 al day one

Nintendo ha dato il via ai preordini di Switch 2 anche in USA, e Giappone, dopo aver preso tempo per capire come gestire i dazi imposti da Donald Trump.

E in queste ore, come riportano varie testate, ci sono stati dei problemi non indifferenti.

In Giappone, come riporta IGN US, il sito di My Nintendo Store è crollato in più occasioni sotto il peso dell'hype dei giocatori e, dopo aver già detto che sarà difficile avere delle console, sono arrivati anche problemi più gravi.

La valanga di entusiasmo ha attirato truffatori e creato episodi di phishing. Diverse email false, apparentemente inviate da Nintendo, hanno cominciato a circolare tra gli utenti giapponesi, tutte con oggetto «Hai vinto la lotteria di Switch 2», e tutte mirate a sottrarre dati o denaro.

Alcune chiedevano di cliccare su link sospetti (spesso collegati a LINE), altre di pagare immediatamente attraverso URL ingannevoli. Nintendo ha smentito ogni comunicazione ufficiale, chiarendo che nessuna email era ancora stata inviata fino al 24 aprile incluso.

Negli USA la situazione non è affatto migliore, anzi.

Anche il My Nintendo Store americano è crollato in più di un'occasione, e soprattutto c'è stata la conferma che la consegna al day one del 5 giugno di Nintendo Switch 2 non sarà garantita.

Ecco cosa viene scritto sul sito ufficiale:

«Siamo elettrizzati dell'entusiasmo per Nintendo Switch 2! Data l'elevata domanda, lavoreremo con impegno per evadere gli ordini non appena il prodotto sarà disponibile, ma la consegna entro il 5 giugno non è garantita. L'email di invito potrebbe arrivare dopo il lancio di Nintendo Switch 2. Confermeremo la data di spedizione al momento dell'acquisto.»

La stessa Nintendo suggerisce, con un certo imbarazzo, che potrebbe essere più semplice ottenere Switch 2 presso rivenditori di terze parti, come Amazon per intenderci.

In questo contesto, come riporta Gamespot, stanno spuntando su eBay moltissime truffe al riguardo, mentre anche il sito americano di GameStop è crollato in maniera inesorabile (tramite Dualshockers).

Riusciremo in Europa, e in Italia, ad avere Nintendo Switch 2 al day one del 5 giugno? A questo punto comincia ad essere molto difficile ipotizzarlo.