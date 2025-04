PS5 aumenta ancora di prezzo: ecco i dettagli

Sony ha deciso di offrire un pessimo risveglio a tutti i giocatori europei e non solo, annunciando con effetto immediato l'ennesimo aumento di prezzo di PS5.

L'annuncio è arrivato come una vera e propria doccia fredda con un post pubblicato su PlayStation Blog: i nuovi prezzi saranno applicati in Europa, Medio Oriente e Africa, Australia e Nuova Zelanda.

Nello specifico, Sony chiarisce che a cambiare sarà il prezzo di PS5 Digital: la versione della console senza lettore ottico adesso costerà 499.99€, contro i 449.99€ precedentemente consigliati.

I nuovi prezzi saranno applicati da oggi 14 aprile con effetto immediato: non posso fare altro che consigliarvi di acquistarla il prima possibile dai rivenditori che la offrono a prezzi inferiori, finché siete ancora in tempo per farlo (a tal proposito, vi segnalo questo interessantissimo bundle con Astro Bot su Amazon).

Sony non ha chiarito i motivi dietro questo aumento di prezzo improvviso, che non colpirà i mercati americani e giapponesi, trincerandosi dietro semplici "contesti economici difficili", ma ha già confermato che i prezzi di PS5 con lettore ottico e di PS5 Pro resteranno invariati.

Tuttavia, non ci sono solo pessime notizie: la casa di PlayStation ha infatti annunciato con effetto immediato anche il calo di prezzo per il lettore ottico di PS5, probabilmente per cercare di spingere le vendite di PS5 Pro.

Precedentemente proposto a un prezzo consigliato di 119.99€, adesso il lettore ottico verrà offerto a 79.99€ complessivi: un taglio di prezzo di 40 euro rispetto alle precedenti cifre.

Questa potrebbe essere a tutti gli effetti ricordata come la prima generazione in cui chi ha comprato una console al day-one ha a tutti gli effetti avuto un migliore affare rispetto a chi decide di acquistarla secondariamente, dato che invece di assistere a cali di prezzo abbiamo notato continui aumenti.

Una situazione decisamente paradossale e arrivata attualmente senza reali giustificazioni ufficiali: vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori chiarimenti in proposito.