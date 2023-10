Nintendo supporterà Switch per tutto il 2024, in attesa di "Switch 2"

Sembrerebbe essere ormai sempre più vicino il possibile annuncio di "Switch 2", in base alle indiscrezioni e notizie arrivate nelle ultime ore, ma ciò non significa che Nintendo abbia alcuna intenzione di abbandonare la Switch originale e i suoi utenti.

La console ibrida della grande N (trovate il modello OLED su Amazon) è infatti diventata una delle periferiche più vendute di sempre in casa Nintendo e presenta ancora tantissimi giochi in sviluppo, come dimostrato in occasione dell'ultimo Nintendo Direct dedicato.

Advertisement

La casa di Kyoto non si sente ancora pronta ad alzare il sipario sulla nuova console, anche se sembra essere più che consapevole del fatto che l'industria e la community ormai non aspettino altro che l'annuncio ufficiale.

Proprio per questo motivo, il presidente Shuntaro Furukawa ha preferito chiarire in un'intervista rilasciata a Nikkei di non avere alcuna intenzione di sbottonarsi sulla prossima console, chiarendo però che Switch continuerà a essere supportata a lungo (via GoNintendo).

Il presidente di Nintendo ha sottolineato che per la durata dell'intero anno fiscale, ovvero fino a marzo 2024, Nintendo Switch rappresenta a tutti gli effetti il «focus» dell'azienda, mentre a partire dal prossimo anno fiscale, fino a marzo 2025, la console ibrida continuerà ad avere il giusto supporto.

Furukawa sembrerebbe lasciare intendere che il focus del prossimo anno fiscale dovrebbe dunque diventare "Switch 2", visto che si parla semplicemente di supporto per l'attuale console ibrida, ma ovviamente non possiamo sapere con certezza quali carte intenda giocare la grande N fino a quando non arriverà un vero e proprio annuncio ufficiale.

Per il momento, sappiamo soltanto che la prossima console ibrida dovrebbe avere una potenza simile a quella vista su PS4 e Xbox One, almeno stando a quanto trapelato in diverse occasioni da Activision.

In attesa di saperne di più, invitandovi a prendere comunque il tutto con le dovute precauzioni, potrebbe essere anche trapelato il primo gioco di terze parti per Switch 2.