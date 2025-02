Nintendo «rischierà» per combattere i bagarini di Switch 2

Nintendo è più che consapevole di avere tutti gli occhi puntati addosso per l'imminente lancio di Switch 2, che ha inevitabilmente già attirato le attenzioni dei bagarini pronti ad approfittare di eventuali carenze del mercato.

L'ipotesi di una potenziale scarsa offerta del mercato non può più essere scartata, dopo i problemi che hanno colpito le console di ultima generazione al lancio e che, parzialmente, avevano colpito perfino le prime Switch al momento del debutto (oggi invece le trovate scontate su Amazon).

La casa di Kyoto aveva già annunciato di volersi preparare a dovere per combattere i bagarini, ma adesso sappiamo in che modo intenderà farlo: detta in maniera semplice, garantendo il maggior numero di console possibili in produzione.

Nel corso dell'ultimo Q&A con gli azionisti (via Automaton West), il presidente Shuntaro Furukawa ha assicurato che non si baderà a spese per il lancio di Nintendo Switch 2:

«Al momento stiamo procedendo con la produzione, prendendoci dei rischi per venire incontro alla domanda più grande possibile».

Evidentemente la grande N ha intenzione di calcolare tutte le possibili ipotesi a livello di richiesta dei consumatori, preparandosi fin da subito all'ipotesi più esagerata e garantire che nessun giocatore finisca per rimanere senza una console al day-one.

Ciò dovrebbe inevitabilmente scoraggiare i bagarini, che avrebbero molta difficoltà a rivendere le loro console, ma per il momento non sappiamo se questo piano funzionerà o se siano previste ulteriori misure di prevenzione al riguardo.

Per quanto mi riguarda, spero che Nintendo riesca davvero nel suo intento: nessuno vuole vedere con Switch 2 ciò che è successo con PS5, tanto per fare un esempio clamoroso.

E per quanto riguarda il prezzo di lancio? Per il momento è ancora presto per dirlo, ma Nintendo ha confermato di voler rendere Switch 2 accessibile, pur senza prevedere riduzioni di prezzo per le prime console.

Per saperne di più al riguardo, l'appuntamento è stato fissato per il 2 aprile alle ore 15 con un nuovo Nintendo Direct a tema, con un approfondimento interamente dedicato a Switch 2.