Quanto costerà Switch 2? Presto per dirlo

Nintendo sta prendendo in considerazione diversi fattori per determinare il prezzo di Switch 2, ma non ha ancora annunciato una cifra ufficiale.

Durante una sessione di domande e risposte legata ai risultati finanziari dell'azienda (via NE), il presidente Shuntaro Furukawa ha affrontato il tema, evidenziando come l'inflazione e i tassi siano cambiati notevolmente dal lancio di Switch 1 (che trovate su Amazon) nel 2017.

Furukawa ha sottolineato che la compagnia dovrà tenere conto delle aspettative dei consumatori in merito ai prezzi accessibili dei suoi prodotti.

Furukawa ha dichiarato: «Siamo consapevoli che l'inflazione sta attualmente aumentando e che l'ambiente dei tassi di cambio è cambiato significativamente dal lancio del Nintendo Switch nel 2017.»

E ancora:

«Dobbiamo anche considerare i prezzi accessibili che i consumatori si aspettano dai prodotti Nintendo. Quando si considera il prezzo dei nostri prodotti, riteniamo che sia necessario prendere in considerazione questi fattori da più angolazioni. Al momento, non possiamo annunciare il prezzo specifico di Nintendo Switch 2, ma lo stiamo considerando prendendo in considerazione diversi punti.»

Per quanto riguarda Switch 1, Furukawa ha confermato che il prezzo rimarrà invariato, senza piani di cambiamenti per il momento.

Non è la prima volta che una compagnia cerca di giocare sul concetto di prezzo "giusto" pur sapendo benissimo che, alla fine, la domanda sarà talmente alta che qualsiasi cifra sembrerà una "furbata" più che un'opzione conveniente.

E la parte sui tassi di cambio e l'inflazione? Un'ammissione che il mercato si è trasformato radicalmente. Ormai, il gioco è cambiato: la gente non compra più solo console, ma esperienze, piattaforme in continua evoluzione.

Inoltre, sempre Furukawa ha dichiarato che Nintendo intende soddisfare la domanda per Switch 2 e che prenderà misure contro i rivenditori incalliti - ossia i bagarini - cercando di evitare le problematiche legate agli scalper.

L’appuntamento in ogni caso è ad aprile, quando quasi certamente scopriremo finalmente la data d’uscita e il prezzo della nuova generazione di piattaforme ibride targate Nintendo.