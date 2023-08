Nintendo punta tutto sul cinema, dopo il trionfo di Super Mario Bros. Il Film

Gli ultimi risultati finanziari pubblicati da Nintendo ci hanno permesso di scoprire non soltanto gli incassi ottenuti dai videogiochi, ma anche l'andamento di una delle più grandi sorprese dell'anno nel mondo del cinema.

Ci riferiamo, ovviamente, a Super Mario Bros. Il Film, rivelatosi come uno dei più grandi successi dell'anno e in grado di conquistare storici e nuovi appassionati delle avventure dell'idraulico (trovate il Blu-ray 4K su Amazon).

Che il lungometraggio dedicato alla celebre mascotte di Nintendo sia stato incredibile era ormai chiaro a tutti, dopo il suo ingresso nella top 20 dei migliori incassi di sempre nella storia del cinema, ma — se servissero ulteriori conferme — anche la casa di Kyoto ha confermato che si è tratto di un successo senza precedenti.

Come riportato da GamesBeat, Nintendo ha annunciato che Super Mario Bros. Il Film ha già incassato oltre 1.35 miliardi di dollari di incassi fino al 30 giugno 2023, raggiungendo 168.1 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Numeri che l'hanno reso, qualora ci fossero dubbi, il miglior film di sempre tratto da un videogioco, sorprendendo anche per il suo appeal nelle diverse aree globali, includendo non solo l'Italia, ma anche le regioni asiatiche e il Sud America.

Di conseguenza, la casa di Kyoto ritiene che ci siano eccellenti opportunità per espandere ulteriormente le proprie IP videoludiche, confermando la volontà di realizzare nuovi film per rendere ancora più popolari i loro franchise al pubblico.

Inoltre, il successo di Super Mario Bros. Il Film ha permesso la crescita anche delle vendite legate all'intera saga di Mario in generale, non solo in merito ai videogiochi ma anche per il merchandise e le microtransazioni nelle app per smartphone dedicate.

Insomma, realizzare nuovi film potrebbe essere un ottimo modo per Nintendo per riuscire a imporsi ancora di più nel mercato, così da poter arrivare anche a chi magari non ha così tanta familiarità con i videogiochi della compagnia.

E la storia di Super Mario Bros. Il Film potrebbe non essere affatto finita qui: secondo il doppiatore francese di Bowser, ne sarebbe prevista addirittura una trilogia.

L'ultimo report finanziario della grande N ci ha permesso di dare uno sguardo anche alla nuova classifica dei videogiochi più venduti di sempre, che a distanza di poche settimane dal lancio ha già potuto accogliere anche Zelda Tears of the Kingdom.