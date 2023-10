Ecco anche la nuova handheld che copia Nintendo 3DS

Da quando è arrivato sul mercato, possiamo dire che il modello ibrido di Nintendo Switch abbia fatto scuola. In effetti, non solo perché sono numerose le proposte handheld che si sono dotate di una dock per diventare domestiche (pensate anche a Steam Deck e alla dock ufficiale lanciata da Valve), ma anche perché alcuni hanno guardato perfino al suo corpo con controller staccabili, per riprenderne l'idea – in questo caso, pensiamo all'imminente Lenovo Legion Go.

Perché, allora, non guardare ancora più indietro e rispolverare il design a conchiglia e con doppio schermo di Nintendo 3DS?

È probabilmente quello che si è domandata Ayaneo, compagnia nota per la sua valanga di prodotti handheld per tutti i gusti, che tra le proposte per il prossimo futuro ha anche presentato l'idea di Ayaneo Flip DS.

Come potete vedere dalle immagini che accompagnano questo articolo, si tratta in tutto e per tutto di una "console" che dovrebbe montare un AMD Ryzen 7 7840U, equipaggiata di un display principale da 7" e addirittura 120 Hz (thanks, The Verge).

Le due idee di Ayaneo con corpo a conchiglia

Il lato interessante è che se Flip DS funzionerà come le altre proposte della compagnia, sarà di fatto un PC nel corpo di una console.

Questo significa che il secondo schermo sarebbe utile più che altro a chi, con magari tanti giochi per Nintendo 3DS in casa ma non più la console, dovesse volerli emulare, utilizzando esattamente i due schermi che erano inizialmente previsti nell'idea di Nintendo.

Ad affiancare la proposta a conchiglia con doppio schermo, Ayaneo ha presentato anche l'idea di Flip KB, che al posto del display aggiuntivo propone invece una mini-tastiera – che ricorda un po' i telefoni palmari tanto di moda qualche anno fa, o uno di quei gadget tecnologici da spia, un po' computer e un po' cercapersone elaborato, dei primissimi anni Duemila.

Come sempre, per portare queste due idee sul mercato Ayaneo si affiderà al crowdfunding: vedremo via via quando arriveranno ulteriori dettagli, per farci un'idea più precisa di come funzionerà Flip DS e di quali altri utilizzi effettivamente utili (perdonando il gioco di parole) potrebbe avere il secondo schermo per i videogiocatori, al di là del richiamo a 3DS.