Il prossimo State of Play sarebbe alle porte

Il 2025 di PlayStation potrebbe essere infuocato da un nuovo State of Play, almeno secondo alcuni insider che piazzano il prossimo evento dedicato a PS5 nel mese di febbraio.

Come riporta PushSquare, il noto leaker NateDrake sostiene che il prossimo State of Play di Sony potrebbe tenersi a febbraio.

L'insider, noto per le sue anticipazioni accurate e spesso veritiere, è lo stesso che ha previsto l'annuncio di Nintendo Switch 2 arrivato poche ore fa, e che di recente ha parlato anche del mondo PlayStation.

Rispondendo a un utente che chiedeva informazioni sul prossimo State of Play, il leaker ha scritto: «Come vi suona febbraio?»

Il mese di febbraio avrebbe assolutamente senso, per una serie di motivi.

In primis il fatto che, da anni, il mese di febbraio è sempre stato un periodo in cui Sony ha voluto raccontare le novità di PlayStation con uno State of Play. Inoltre la stagione videoludica è appena ricominciata e, per catturare il proprio pubblico, è necessario iniziare l'anno con un evento del genere.

L'ultimo State of Play si è svolto lo scorso settembre, e tra gli annunci e i trailer mostrati c'è stato tanto di cui parlare per quanto riguarda i fan PlayStation. Di tante altre cose, però, bisognerebbe parlare, tra cui Death Stranding 2 per esempio (trovate l'originale su Amazon), o altri approfondimenti relativi a progetti già annunciati come Ghost of Yotei. Per non parlare di eventuali terze parti a sorpresa, come i vociferati giochi Xbox che potrebbero arrivare anche su console PlayStation.

Per altre notizie dall'ecosistema PlayStation, nel catalogo dei giochi gratis sono arrivati titoli di grande pregio: trovate tutta la lista degli innesti nella nostra notizia dedicata.

Parlando di altri eventi, Xbox dirà la sua tra pochissimo con il suo direct dedicato alle terze parti, in cui ci si aspettano anche delle novità importanti.