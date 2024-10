Nintendo Music è il nuovo "Spotify" di Nintendo, gratis da ora

Gli annunci a sorpresa di Nintendo per questa settimana non sono ancora finiti, dato che per gli utenti che amano le colonne sonore dei videogiochi è disponibile una grande novità.

Da questo momento, è infatti possibile scaricare gratis sui vostri dispositivi mobile Nintendo Music, un vero e proprio "Spotify" della grande N con alcune delle migliori colonne sonore di esclusive Nintendo.

Si tratta di un servizio riservato esclusivamente agli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, ma che non richiede alcun tipo di pagamento aggiuntivo.

Il catalogo include sia i giochi di maggior successo su Switch, come Pokémon Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) e Mario Kart 8 Deluxe, che alcuni dei più grandi classici come Ocarina of Time, Super Mario Bros. e Donkey Kong Country.

Al momento dobbiamo ammettere che la collezione è abbastanza limitata, ma Nintendo promette di aggiornare costantemente le proprie playlist nel corso del tempo: di seguito, troverete tutte le colonne sonore attualmente incluse (via GoNintendo).

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Canali Wii (Wii)

Donkey Kong Country (SNES)

Super Mario Odyssey (Switch)

Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

Super Mario Galaxy (Wii)

Super Mario Bros. (NES)

Star Fox 64 (N64)

Splatoon 3 (Switch)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

Dr. Mario (GB)

Tomodachi Collection (DS)

Pikmin 4 (Switch)

Fire Emblem: The Blazing Blade (GBA)

Pokémon Scarlatto e Violetto (Switch)

Kirby's Dream Land (GB)

Kirby Star Allies (Switch)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Metroid (NES)

Metroid (Famicom Disk System)

Metroid Prime (GameCube)

L'applicazione offre anche diverse playlist pensate in base a diverse attività, ma è naturalmente selezionare manualmente le musiche e anche impostare un loop per continuare ad ascoltarle ripetutamente.

Un'altra funzionalità molto interessante è la possibilità di disattivare gli "spoiler": se lo desidererete, Nintendo Music oscurerà in automatico le musiche che potrebbero rovinare l'effetto sorpresa dei suoi videogiochi, come ad esempio le musiche dei boss finali.

Nintendo Music è già disponibile da adesso sui vostri dispositivi mobile Android e iOS: si tratta dell'ennesimo annuncio a sorpresa di questa settimana, dopo il reveal di Xenoblade Chronicles X su Switch e l'arrivo di due giochi gratis maturi su Switch Online.

Insomma, Nintendo aveva davvero previsto grandi novità per questa settimana ma, sfortunatamente per i fan, pare che la cosa non riguardasse il possibile annuncio di Switch 2.