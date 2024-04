Dove vedere il Nintendo Indie World di oggi in italiano

Nella scorsa giornata è arrivato a sorpresa l'annuncio a sorpresa di un nuovo evento Nintendo Indie World, dedicato esclusivamente — come facilmente intuibile dal titolo — alle produzioni indipendenti in arrivo su Switch nelle prossime settimane.

Ovviamente non sappiamo quali giochi saranno svelati nello specifico, ma ci sarà sicuramente tanta carne al fuoco: la presentazione avrà infatti una durata di circa 20 minuti che, come sempre accade nelle presentazioni di casa Nintendo, saranno cariche di tanti annunci e trailer.

Tutti gli utenti con una console Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) vorranno dunque tenere d'occhio le ore 16.00 di oggi mercoledì 17 aprile e riservarsi 20 minuti: pur non essendoci le cosiddette produzioni "tripla-A", questi eventi nascondono spesso piccole sorprese molto interessanti.

L'evento sarà trasmesso in diretta anche con sottotitoli in lingua italiana: non dovete fare altro che dirigervi sulla pagina YouTube ufficiale di Nintendo Italia al seguente indirizzo e attendere l'inizio dello show alle 4 del pomeriggio.

In alternativa, potrete sempre aggiornare questa pagina pochi istanti prima dell'inizio dello show e visualizzarlo direttamente con l'embed che allegheremo qui di seguito:

Come anticipavamo in precedenza, non sappiamo ancora con precisione quali giochi saranno svelati nel corso della presentazione, ma vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine con tutti gli eventuali annunci più interessanti in arrivo dall'evento.

Trattandosi di una presentazione basata esclusivamente su giochi indipendenti, più di un fan ha iniziato a sperare in novità riguardanti Hollow Knight Silksong: recentemente ha ricevuto diverse classificazioni ufficiali, apparendo a sorpresa anche su Xbox Store. Chissà che magari non sia proprio questo l'evento giusto per rivedere in azione il titolo di Team Cherry.

Ricordiamo che l'ultimo evento ufficiale organizzato da Nintendo è stato anch'esso riservato ai giochi di terze parti: se vi servisse un piccolo ripasso, vi lasciamo al nostro recap del Nintendo Direct Partner Showcase.