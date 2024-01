Palworld diventa graficamente next-gen, grazie ai fan

Palworld è ancora il gioco più giocato del pianeta, dopo il lancio avvenuto ormai circa due settimane fa.

Il titolo dello sviluppatore Pocketpair, disponibile gratuitamente per gli abbonati al Game Pass (che trovate su Amazon), è diventato un fenomeno assoluto.

Advertisement

Parliamo di un gioco che è stato in grado di battere un big come Minecraft in tempi così brevi da fare spavento.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i giocatori di PC stanno iniziando a vedere alcune mod atte a migliorare il gioco.

Una di questi aggiunge alcune novità grafiche interessanti al tit0lo in questione, tra cui una sorprendente opzione legata al ray-tracing.

La mod, gratuita e ospitata su Nexusmods, è creata dall'utente "R3MINDOFFICIAL" e modifica diverse cose tecniche per dare a Palworld un tocco next-gen (la trovate qui).

Una delle opzioni più importanti è il passaggio del rendering da DirectX11 a DirectX12, dando al tutto una veste tecnica migliore.

Ma non solo: la mod migliora anche l'illuminazione globale e l'occlusione ambientale, fornendo al gioco una luce molto più uniforme tra i modelli dei personaggi.

Naturalmente, per sfruttare al meglio la mod è necessaria una scheda grafica decente, essendo questa stata mostrata su una 4090, che utilizza ogni grammo di potenza possibile per funzionare a 90 fps a 1440p.

Fortunatamente, la mod permette ai giocatori di regolare diverse opzioni per trovare l'equilibrio perfetto sui propri PC.

Restando in tema, Pocketpair ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Steam del gioco, soprannominato il "Pokémon con le armi".

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi anche su PS5.

Infine, il successo travolgente di Palworld ha alimentato i sospetti di alcuni sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un plagio.