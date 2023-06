Nintendo eShop, nuovi Saldi Estivi con esclusive Switch: ecco i migliori

Proseguono senza sosta sul Nintendo eShop i nuovi Saldi Estivi, appena aggiornati in queste ore con una nuova tornata di sconti tutti da non perdere.

Se la prima ondata di sconti è stata infatti riservata principalmente alle produzioni di terze parti, in questa nuova aggiunta la casa di Kyoto ha deciso di includere non solo altri amati third-party, ma anche produzioni arrivate direttamente dagli studi Nintendo.

Advertisement

Questo include dunque alcune delle più amate esclusive per Nintendo Switch, come Xenoblade Chronicles 3, l'imperdibile conclusione della trilogia di Monolith (se preferite l'edizione fisica, lo trovate in sconto anche su Amazon).

Ma c'è spazio anche per Kirby e la Terra Perduta e New Pokémon Snap, due colorate e gradevoli produzioni adatte a tutta la famiglia, disponibili in entrambi i casi a meno di 40 euro.

E questi sono, ovviamente, solo pochi esempi dei Saldi Estivi di Nintendo eShop, che includono oltre 1500 giochi: di seguito vi riporteremo i migliori nuovi sconti disponibili, che non avevamo segnalato nella scorsa occasione.

Saldi Estivi: migliori offerte su Nintendo eShop

Assassin's Creed: The Ezio Collection — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Astral Chain — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Castlevania: Anniversary Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Dark Souls Remastered — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Disco Elysium: The Final Cut — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Disney Speedstorm: Fondatore Deluxe — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dragon Ball FighterZ — Sconto dell'84%

— Sconto dell'84% GTA: The Trilogy - The Definitive Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hot Wheels Unleashed — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Kirby e la Terra Perduta — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Kirby's Dream Buffet — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Layton's Mystery Journey: Edizione Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Monster Hunter Rise — Sconto del 60%

— Sconto del 60% New Pokémon Snap — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Return to Monkey Island — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Sonic Mania — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Spiritfarer: Farewell Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% TMNT: Shredder's Revenge — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Xenoblade Chronicles 3 — Sconto del 33%

La data di scadenza delle offerte resta invariata: i Saldi Estivi resteranno disponibili fino al 25 giugno. Per non lasciarvi sfuggire neanche uno sconto, vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo o direttamente sulle vostre console.

Nel frattempo, i fan continuano a essere in attesa di novità riguardanti Metroid Prime 4: l'annuncio ufficiale è ormai arrivato più di 6 anni fa.

Potrebbero però esserci alcune novità in vista, almeno secondo un nuovo indizio: Nintendo ha infatti pubblicato recentemente una pagina ufficiale dedicata.