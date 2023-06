Nintendo eShop, al via i Saldi Estivi su oltre 1500 giochi: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente partiti i Saldi Estivi su Nintendo eShop: le console Switch hanno dunque deciso di celebrare l'imminente inizio della stagione estiva, con tantissime offerte sui migliori videogiochi disponibili.

Il negozio digitale per Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) ha infatti deciso di proporre oltre 1500 titoli in offerta, incluse alcune delle produzioni third party più amate sulle piattaforme ibride.

Un esempio particolarmente interessante è Mario + Rabbids Sparks of Hope, lo spin-off strategico che ha svelato proprio nella scorsa giornata l'ultimo DLC in arrivo durante l'Ubisoft Forward: oggi l'edizione base potrà essere vostra a meno di 30 euro, con un generoso 50% di sconto.

Tra i giochi in offerta segnaliamo anche produzioni come Hades, Sonic Frontiers e Persona 5 Royal, oltre all'edizione Legacy di FIFA 23 in vista della prossima stagione calcistica.

Come vi accennavamo in apertura, dato che sono presenti oltre 1500 giochi in offerta è quasi impossibile riuscire ad elencarveli tutti, ma potete consultare la lista completa al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete una nostra selezione con i migliori giochi in offerta su Nintendo eShop:

Saldi Estivi: migliori offerte su Nintendo eShop

BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Cult of the Lamb — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Cuphead — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dead Cells — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Diablo III: Eternal Collection — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dragon's Dogma: Dark Arisen — Sconto dell'83%

— Sconto dell'83% FIFA 23 Legacy Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hades — Sconto del 50%

— Sconto del 50% It Takes Two — Sconto del 25%

— Sconto del 25% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Mario + Rabbids: Sparks of Hope — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Persona 5 Royal — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Rayman Legends: Definitive Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Sonic Frontiers — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Street Fighter 30th Anniversary Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% The Elder Scrolls V: Skyrim — Sconto del 60%

— Sconto del 60% The Witcher 3: Wild Hunt — Sconto del 50%

Nintendo segnala che questa è solo la prima tornata di giochi, ma tanti altri titoli si aggiungeranno alla selezione a partire da giovedì 15 giugno: tenete dunque costantemente d'occhio il catalogo per approfittare di ulteriori occasioni.

Nel frattempo, un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere vicino: secondo le ultime indiscrezioni, la casa di Kyoto potrebbe aver previsto il prossimo evento direttamente a luglio.

Non dovrebbero arrivare novità riguardanti un'eventuale Nintendo Switch 2, anche se — a giudicare dall'ultima offerta di lavoro — appare ormai evidente che la Grande N abbia già iniziato a mettersi all'opera.