Nintendo sarebbe già al lavoro su Switch 2: spunta una nuova offerta di lavoro

Considerando che Nintendo Switch è ormai uscita più di 6 anni fa, ormai non appare più così improbabile che la casa di Kyoto stia iniziando a pensare a "Switch 2", anche se non ha nascosto in più di un'occasione di volersi prendere tutto il tempo possibile.

Del resto, la console ibrida nelle mani giuste è ancora in grado di offrire molto al panorama videoludico, come recentemente dimostrato dall'eccellente Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon).

La prossima console potrebbe essere realizzata ancora una volta in collaborazione con Sharp, come sembrerebbe aver anticipato la stessa azienda: nelle scorse ore è però arrivata una nuova offerta di lavoro, che sembrerebbe rafforzare ancora una volta l'ipotesi sui lavori già in corso per Nintendo Switch 2.

Gli utenti del forum ResetEra hanno infatti scovato un annuncio molto interessante, riguardante lo sviluppo di console next-gen "per una compagnia videoludica di Kyoto".

Pur non facendo espressamente il nome di Nintendo, è chiaro che citare la sede di Kyoto insieme a un incarico riguardante lo sviluppo di una console di ultima generazione non può che far suggerire che si stia parlando proprio di Switch 2: l'annuncio in questione riguarda lo sviluppo, modifica e test di hardware next-gen per una "compagnia famosa".

Insomma, gli indizi sembrano puntare tutti verso Nintendo e un successore di Switch, anche se ovviamente in assenza di conferme ufficiali non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In ogni caso, ci sarà ancora da aspettare per l'uscita ufficiale: la grande N ha già annunciato che non uscirà alcun nuovo hardware entro marzo 2024, data in cui terminerà il nuovo anno fiscale della compagnia.

Inoltre, Nintendo ha chiarito che il reveal non arriverà con netto anticipo: l'ipotetica "Switch 2" sarà infatti svelata solo pochi istanti prima del suo debutto sul mercato.