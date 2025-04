Dove vedere il Nintendo Direct con Mario Kart World in diretta

Mancano ormai meno di due mesi al lancio di Nintendo Switch 2 e dei suoi primi giochi di lancio, tra i quali vediamo ovviamente sfrecciare in prima posizione Mario Kart World, nuovo ambizioso capitolo della saga.

Per celebrare il ritorno di Mario e compagni sulle piste da corsa, la casa di Kyoto ha pensato di dedicare un Nintendo Direct dedicato esclusivamente a questo titolo di lancio: non saranno dunque presenti informazioni su altri titoli o relativi alla console stessa.

Il Nintendo Direct con Mario Kart World verrà trasmesso oggi 17 aprile a partire dalle ore 15.00 italiane: la diretta durerà circa 15 minuti e verrà trasmessa sul canale YouTube di Nintendo Italia al seguente indirizzo.

Potrete visualizzarla anche all'interno di questa notizia, tramite il video che troverete allegato in embed qui di seguito:

In alternativa, segnaliamo che Nintendo ha confermato che il Mario Kart World Direct verrà trasmesso anche all'interno dell'applicazione mobile Nintendo Today.

La diretta sarà ovviamente disponibile con sottotitoli italiani, dandoci la possibilità di scoprire tutte le novità più importanti che ci aspettano in Mario Kart World: per il momento possiamo già anticiparvi che tornerà la Pista Arcobaleno e un nuovo oggetto per difendersi dal Guscio Blu.

L'esclusiva di lancio di Nintendo Switch 2 ha fatto discutere molto gli utenti a causa di un prezzo che ha lasciato spiazzati fan e addetti ai lavori: la copia fisica richiederà infatti un esborso di 89,99€ (potete già prenotarla su Amazon), mentre le versioni digitali costeranno 10 euro in meno.

Andrà meglio invece a chi preordinerà il bundle che include Nintendo Switch 2 e Mario Kart World in versione digitale in un'unica confezione, dato che il sovrapprezzo sarà di soli 40 euro, risparmiando di fatto la metà sul prezzo di lancio del racing arcade.

Questi bundle resteranno disponibili fino ad autunno, ma a quanto pare rappresenteranno la maggior parte delle scorte delle console: non dovrebbero dunque esserci particolari problemi a recuperarli.

Il Direct ovviamente servirà a togliere gli ultimi dubbi agli appassionati, sperando che le novità svelate riescano a giustificare l'enorme esborso economico richiesto: non possiamo che augurarvi buon divertimento con la diretta.