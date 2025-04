Il bundle di Switch 2 con Mario Kart World non sarà disponibile per sempre

I fan interessati al bundle che offre Nintendo Switch 2 e Mario Kart World in un unico pacchetto probabilmente avranno un motivo in più per provare a prenotarlo il prima possibile, dopo gli ultimi aggiornamenti forniti da Nintendo.

Con un post pubblicato su X da Nintendo of America e passato quasi del tutto inosservato, la compagnia ha infatti confermato che questo bundle non sarà disponibile per sempre, ma per un periodo limitato.

Nello specifico, Nintendo conferma che le scorte resteranno disponibili fino ad autunno 2025: un periodo di tempo sufficiente per garantire che tutti i giocatori interessati ad avere la console il prima possibile riescano a farla loro.

Si tratta di un bundle particolarmente interessante perché permette di fatto di avere a disposizione il titolo di lancio più importante di Switch 2 spendendo solo 40 euro in più, rispetto agli 80 necessari per l'acquisto in digitale — o addirittura 90 per l'edizione fisica.

Un'ottima occasione per potersi divertire fin da subito con la nuova console dunque, ma purtroppo come spesso accade disponibile solo fino ad esaurimento scorte: fortunatamente, Nintendo sembra intenzionata a garantirne una quantità sufficiente per i primi giorni di lancio.

Al momento potete già iniziare ad effettuare la prenotazione tramite GameStop, dove risulta ancora disponibile per il pre-order nel momento in cui scrivo questo articolo.

Su Amazon invece risulta purtroppo non disponibile, dopo essere comparsa a sorpresa nella scorsa nottata, ma è possibile che nelle prossime ore possa riemergere: vi consiglio dunque di tenere d'occhio il link ufficiale.

Sarà possibile anche prenotare la console tramite il My Nintendo Store, ma in questo caso il processo sarà un po' più complicato: non solo i pre-order partiranno dall'8 aprile, ma saranno selezionati inizialmente solo alcuni giocatori in base a criteri che intendono premiarne la fedeltà.

Dovrebbero dunque esserci diverse opzioni per assicurarvi il bundle, ma nel caso siate interessati non posso fare altro che invitarvi nuovamente a prenotarla non appena vi sarà possibile, così da non rischiare.

Se vorrete risparmiare su giochi migliorati per Switch 2, colgo l'occasione per confermarvi che alcuni titoli riceveranno upgrade gratuiti.