Mario Kart World avrà la pista più amata (e odiata) dai fan

Mancano ancora diversi mesi al lancio ufficiale del nuovo e attesissimo Mario Kart World, ma l’hype dei fan continua a crescere vertiginosamente.

Durante l’ultimo Nintendo Direct la casa di Kyoto ha finalmente tolto il velo al successore spirituale di Mario Kart 8 Deluxe, in arrivo insieme a Nintendo Switch 2 (console preordinabile su Amazon).

Tuttavia, qualcosa di molto noto — e per certi versi temuto — sembrava mancare all'appello: Rainbow Road.

Questa storica pista, presente in ogni capitolo principale della serie Mario Kart sin dal 1992, non compariva in nessuna delle aree mostrate sulla mappa globale del gioco (preordinabile con Switch 2 su Amazon).

Una scelta che aveva fatto preoccupare parecchi fan, molti dei quali temevano che per qualche ragione fosse stata rimossa.

In quello che sembra un classico caso di rivelazione involontaria, il sito coreano ufficiale di Nintendo ha mostrato per pochi istanti una versione alternativa della mappa di Mario Kart World, contenente un’area sospettosamente spaziale, con il classico simbolo a forma di stella e una strada fluttuante: inconfondibilmente, Rainbow Road.

Anche se la pagina è stata rapidamente aggiornata e l’immagine rimossa, gli utenti non hanno perso tempo: gli screen hanno iniziato a circolare su X, lasciando ben pochi dubbi sul ritorno della pista.

A questo punto è difficile pensare che si tratti di un errore grafico. Più probabile è che Rainbow Road sia una pista segreta o sbloccabile, magari solo dopo aver completato determinate sfide o tutti i circuiti del gioco base.

E considerando che Mario Kart World promette un’esperienza più aperta ed esplorativa, con piste interconnesse e aree liberamente visitabili, sarà interessante vedere come verrà integrata una pista notoriamente ambientata nello spazio o comunque sospesa nel vuoto cosmico.

In fondo, Rainbow Road è parte dell’identità di Mario Kart tanto quanto le scorrettezze del guscio blu. È un simbolo di sfida, di frustrazione, ma anche di gloria: chi non ha mai rischiato tutto sull’ultima curva, tra salti impossibili e derapate nel vuoto, per conquistare un podio leggendario?

