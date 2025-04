Nintendo blocca i preordini di Switch 2 anche in Canada

I recenti annunci sui dazi commerciali di Donald Trump hanno scosso i piani di Nintendo e l'intero settore videoludico, costringendo l'azienda giapponese a rivedere le strategie di lancio del suo nuovo hardware.

Quella che doveva essere una settimana di prenotazioni per Nintendo Switch 2 si è trasformata in un periodo di incertezza e valutazioni. Il colosso di Kyoto, inizialmente, aveva comunicato un rinvio dei preordini solo per il mercato statunitense, ma ora la situazione si è estesa anche al Canada, creando uno scenario di attesa in tutto il Nord America.

La notizia del rinvio delle prenotazioni in territorio canadese, originariamente previste per il 9 aprile, è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale inviata a numerosi organi di stampa e rivenditori, tra cui Gamespot.

Nintendo of Canada ha specificato che la decisione è stata presa per «allinearsi con i tempi dei preordini che verranno determinati negli Stati Uniti», sottolineando però che la data di lancio del 5 giugno rimane confermata e «invariata», nonostante le complicazioni relative alle prenotazioni.

All'origine di questi cambiamenti nei piani di Nintendo c'è l'impatto della movimentazioni di merci e componenti a seguito della suddetta politica dei dazi annunciata da Donald Trump.

Particolarmente colpiti risultano essere Cambogia e Vietnam, nazioni dove Nintendo produce le sue console Switch, con nuove tariffe rispettivamente del 49% e 46%, percentuali che potrebbero avere un impatto significativo sui costi di produzione e, potenzialmente, sul prezzo finale al consumatore.

L'Entertainment Software Association (ESA) aveva espresso preoccupazione per queste misure, avvertendo del loro «impatto dannoso» sull'intero comparto videoludico.

Per altro, gli analisti di mercato ritengono che Nintendo Switch 2 potrebbe essere particolarmente penalizzata da questa situazione, al punto da rivedere al ribasso le stime di vendita inizialmente previste per la nuova console.

A questo punto l'aggiornamento di Nintendo sui prezzi sarà fondamentale e, per USA e Canada in particolare, il punto di svolta per capire come sarà il lancio della nuova generazione e il futuro del mercato videoludico in generale.