Nintendo Switch 2 finirà come Wii U? La risposta degli analisti

Chi conosce la storia di Nintendo sa che non tutte le console della Grande N vanno bene e, stando alla ritualità, Switch 2 dovrebbe seguire le orme di Wii U.

La fallimentare console di Nintendo è stata sempre nei pensieri dell'azienda, che non ha dimenticato gli errori fatti e già da tempo aveva promesso di creare un'offerta del tutto diversa con Switch 2.

Eppure, come riporta Gamespot, gli analisti prevedono che Nintendo Switch 2 avrà effettivamente un impatto minore sul mercato.

DFC Intelligence, nota società di ricerche di mercato, ha recentemente rivisto al ribasso le proprie previsioni di vendita globali per il 2025, riducendole da 17 a 15 milioni di unità.

Si tratta quindi di numeri altissimi, ben lontani dal fallimento di Wii U che ha raggiunto 13.56 milioni di unità in tutto il suo ciclo vitale.

Per questo gli analisti credono che Nintendo Switch 2 sarà comunque una console in grado di infrangere ogni record, pur con la revisione delle stime di cui sopra.

I 15 milioni di unità vendute entro il 2025 rappresenterebbero comunque un risultato straordinario, considerando che console di successo come la prima Switch, Wii e PS4 hanno impiegato oltre un anno per raggiungere questa soglia. Switch 2 potrebbe centrare questo obiettivo in appena sette mesi dal lancio, consolidando così la sua posizione come console più venduta di sempre nel suo periodo di lancio.

L'analisi della DFC Intelligence si basa principalmente sulla disponibilità dei componenti e le potenziali variazioni di prezzo causate dall'introduzione dei dazi commerciali di Donald Trump:

«Con le tariffe doganali e l'incertezza sui prezzi, Nintendo potrebbe decidere di ridimensionare la propria produzione. Se i prezzi aumentassero sostanzialmente a causa dei dazi, una porzione significativa di potenziali acquirenti probabilmente rinvierebbe l'acquisto fino a quando i prezzi non scenderanno.»

Non ci resta che attendere le dichiarazioni di Nintendo, dopo il congelamento dei preordini di Nintendo Switch 2 per valutare l'impatto dei dazi commerciali.

Se non altro, rispetto a mesi fa, gli analisti sembrano essere molto più positivi riguardo Nintendo Switch 2, che in passato era stata paragonata in maniera più diretta al disastro di Wii U.