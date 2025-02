Anche l'ESA lancia l'allarme per i dazi di Trump: «Economia americana in pericolo»

Le decisioni di Donald Trump saranno evidentemente importanti a livello globale e, parlando di economia, anche l'industria dei videogiochi potrebbe finire per essere rovinata dall'idea dei dazi che l'amministrazione degli Stati Uniti d'America vorrebbe applicare.

Anche l'Entertainment Software Association (ESA), che tra le altre cose organizzava l'E3, ha sollevato forti dubbi sull’impatto dei nuovi dazi imposti dal governo statunitense su console e prodotti legati ai videogiochi.

Secondo l’organizzazione, queste misure rischiano di penalizzare sia i consumatori americani che l’intero settore, limitandone la crescita e l’accessibilità (tramite Venture Beat).

Intervenendo sul tema, l’ESA ha sottolineato come i videogiochi rappresentino una delle forme di intrattenimento più diffuse nel Paese e ha invitato l’amministrazione Trump a dialogare con i rappresentanti dell’industria prima di prendere decisioni definitive.

«I videogiochi sono una delle forme di intrattenimento più popolari e amate dagli americani di tutte le età», spiega l'ESA, cercando di riportare il dialogo sui temi reali.

Il timore è che l’aumento dei costi di produzione e importazione possa ripercuotersi direttamente sui prezzi finali. Un argomento che era già emerso alla fine dello scorso anno e, con la presidenza ormai in atto, è tornato terribilmente attuale e urgente da affrontare:

«Le tariffe sui dispositivi per videogiochi e prodotti correlati avrebbero un impatto negativo su centinaia di milioni di americani e danneggerebbero i contributi significativi del settore all'economia degli Stati Uniti. Non vediamo l'ora di lavorare con l'amministrazione e il Congresso per trovare modi per sostenere la crescita economica sostenuta dal nostro settore.»