Nintendo ha acquisito interamente Monolith Soft, autori di Xenoblade Chronicles

Nintendo ha appena portato a segno un'operazione molto importante, anche se probabilmente non è particolarmente rivoluzionaria, acquisendo il 100% di Monolith Soft.

Il team di sviluppo è celebre soprattutto per aver creato la saga di Xenoblade Chronicles (trovate il terzo capitolo su Amazon) ma, è stato indispensabile anche come supporto per produzioni come Zelda Tears of the Kingdom e Splatoon 3.

Dopo averlo inizialmente gestito insieme a Namco, Nintendo decise di acquisire l'80% delle azioni nel 2007, prendendone di fatto il controllo nel 2011 quando le sue azioni aumenterano al 96%.

Il rimanente 4% era invece rimasto simbolicamente in mano ai fondatori storici di Monolith Soft, ovvero Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi e Yasuyuki Honne.

Come segnalato da Automaton West, Nintendo deve aver deciso di acquisire anche queste azioni, rendendo a tutti gli effetti Monolith Soft un team esclusivamente di sua proprietà.

Il sito ufficiale di Monolith Soft ci mostra infatti che il 100% della compagnia è controllato dalla casa di Kyoto, ma almeno fino al marzo di quest'anno le quote risultavano ancora al 96%.

Questa suddivisione risultava infatti ancora valida nel brochure della compagnia pubblicato proprio lo scorso marzo, il che significa che Nintendo deve aver pianificato questa operazione nella seconda metà dell'anno.

In assenza di comunicati ufficiali non sappiamo le tempistiche esatte di questa operazione, ma tutti gli indizi ci dicono che l'operazione si sia svolta con buona probabilità proprio in queste settimane.

Dato che si trattava più che altro di una partecipazione simbolica, è difficile ipotizzare che i piani di Monolith Soft cambino più di tanto per i prossimi videogiochi, ma si tratta comunque di un'acquisizione che conferma l'importanza del team di Xenoblade Chronicles nei progetti futuri della casa di Super Mario.

A tal proposito, ricordiamo che Nintendo ha recentemente svelato che il successo di Switch è stato fondamentale per rendere Xenoblade Chronicles una delle sue IP più importanti.

E con l'imminente arrivo di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, l'intera saga sarà giocabile direttamente sulla console ibrida. Almeno fino a quando non verranno annunciati eventuali nuovi capitoli su Switch 2.