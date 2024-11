Nier Automata ritorna nel videogioco più discusso dell'anno

Ricorderemo Stellar Blade come uno dei videogiochi più chiacchierati dell'anno, tra chi lo ha definito un araldo della lotta al politicamente corretto per la protagonista più svestita che ferita (nonostante sia un action!), e chi invece voleva solamente qualcosa da giocare su una PS5 dal parco titoli sempre più desolante.

E ora anche i fan di Nier Automata avranno di che gioire perché, all'interno del titolo di Shift Up, arriverà proprio 2B e un'altra serie di contenuti a tema.

Sony e Shift Up hanno annunciato che l'atteso crossover tra Stellar Blade e Nier Automata sarà disponibile dal 20 novembre, data in cui arriverà anche una modalità foto dedicata, come spiegato nel PlayStation Blog.

Entrambi gli aggiornamenti saranno gratuiti, quindi i giocatori potranno divertirsi a far vestire Eve come i celebri androidi bendati del titolo di Yoko Taro senza alcun costo aggiuntivo. E a fargli una marea di foto ovviamente.

Il CTO di Shift Up, Dong Ki Lee, ha spiegato che Nier Automata ha «significativamente ispirato Stellar Blade», e che la collaborazione tra il direttore di Stellar Blade, Kim Hyung Tae e il creatore di Nier, Yoko Taro, è stata «caratterizzata da rispetto reciproco e creatività.»

Per altro proprio Yoko Taro aveva già espresso parole molto positive per Stellar Blade in passato, pertanto questa collaborazione era quasi inevitabile a questo punto.

Il crossover introdurrà nuovi costumi per Stellar Blade, ispirati a personaggi iconici di Nier Automata come 2B, A2 ed Emil. Quest’ultimo, tra l'altro, sarà il proprietario di un negozio in-game dove si potranno acquistare undici articoli speciali legati alla collaborazione.

Oltre al crossover, l'aggiornamento porterà la modalità foto, permettendo ai giocatori di catturare momenti del gioco con vari filtri e opzioni per personalizzare gli scatti. Inoltre, sono previsti miglioramenti della quality of life e altre novità di gameplay, tra cui nuove opzioni di personalizzazione per Eve e funzioni di combattimento aggiuntive.

E se proprio non potete fare a meno di 2B (e possiamo capirvi), nel 2025 arriva la statuetta definitiva della protagonista di Nier Automata, insieme a una versione leggermente più economica che trovate su Amazon al miglior prezzo.