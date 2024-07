Se amate Nier Automata, nel 2025 arriva la statuetta di 2B definitiva

Sarà anche passato qualche anno dal debutto del gioco, ma l'amore per Nier Automata dopotutto non ha fatto altro che aumentare, quindi non sorprende che una nuova statuetta di 2B sia ufficialmente in arrivo nel 2025.

Prodotta da Good Smile Company e Max Factory, questa statuetta in scala 1/7 sarà disponibile prima in Giappone a maggio 2025, per poi debuttare a livello globale nell'ultimo quarto dello stesso anno.

Advertisement

Se stavate pensando di aggiungerla subito alla vostra collezione, insomma, ci sarà ancora da aspettare un po'.

La figure, alta circa 28 cm, rappresenta 2B in una posa dinamica, in piedi su un automa distrutto. La vediamo impugnare la sua spada, mentre accanto a lei fluttua una replica del Pod 042.

Inoltre, sarà anche possibile personalizzare l'aspetto di 2B, dato che potrete decidere liberamente di toglierle la copertura dagli occhi.

La statuetta è stata presentata per la prima volta come prototipo dipinto durante lo Smile Fest 2024 di Good Smile Company lo scorso giugno.

Come sapete, questo livello di dettaglio arriva con un suo prezzo: quello annunciato è di 31mila Yen sullo store giapponese, $177,99 su quello americano, 193,25€ su quello europeo (tasse escluse, per cui supererà ampiamente i 231€, ai quali dovrete poi sommare i dazi doganali perché la spedizione parte dal Giappone).

Insomma, il livello di dettaglio è davvero notevole e farà la gioia dei collezionisti, ma non aspettatevi di portarla a casa a prezzi accessibili.

Uscito nel 2017, Nier Automata è rimasto nell'immaginario degli appassionati per la sua capacità di proporre una narrativa di fortissimo impatto, mescolata a un gameplay intrigante e accompagnata da una colonna sonora semplicemente clamorosa.

Il gioco da qualche tempo ha visto l'arrivo di ulteriori media, come un fumetto prequel ufficiale (Assalto a Pearl Harbor) uscito quest'anno e anche il debutto di una serie animata in streaming.