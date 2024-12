Niente Baldur's Gate 4 per Larian, ma «nuove entusiasmanti cose»

Il director di Baldur's Gate 3, Swen Vincke, ha rivelato che Larian Studios sta lavorando su varie novità, nonostante non siano previsti DLC completi per il popolare gioco di ruolo.

L'annuncio è stato fatto in un tweet in cui Vincke celebrava la nomination del gioco (di cui trovate la guida ufficiale su Amazon) per il miglior supporto alla community ai The Game Awards.

Baldur's Gate 3, lanciato lo scorso anno, ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico (qui la mia recensione).

Secondo i rapporti, il gioco ha generato profitti per 260 milioni di dollari nel 2023 per Larian Studios.

Nonostante questo successo, lo studio non sta lavorando a un sequel o a DLC tradizionali, ma si sta concentrando su nuovi progetti ambiziosi.

Vincke ha sottolineato la difficoltà di «continuare a fornire contenuti per qualcosa che è già sul mercato, mentre l'intero studio è in fermento per tutte le nuove entusiasmanti cose.»

Questo suggerisce che Larian sta bilanciando il supporto post-lancio di Baldur's Gate 3 con lo sviluppo di nuovi titoli (due, da quel che sappiamo).

Tuttavia, i fan di Baldur's Gate 3 possono aspettarsi ancora nuovi contenuti. È previsto un importante aggiornamento per il prossimo anno che introdurrà 12 nuove sottoclassi, una per ogni classe esistente.

L'aggiornamento includerà anche nuove abilità, animazioni, effetti visivi, evocazioni e incantesimi minori, oltre a dialoghi vocali unici per il Cavaliere Spergiuro.

Per supportare i suoi ambiziosi progetti futuri, Larian ha aperto un settimo studio a Varsavia. Questo potrebbe indicare un'espansione significativa delle capacità di sviluppo dell'azienda.

Mentre Larian si concentra su nuovi progetti, Hasbro, proprietario di Dungeons & Dragons, ha dichiarato di essere in trattativa con diversi partner per un possibile Baldur's Gate 4.

L'azienda ha espresso la speranza che non passino altri 25 anni prima che i fan possano giocare a un nuovo capitolo della serie.

In attesa di ulteriori dettagli sui nuovi progetti di Larian, i giocatori possono continuare a godersi Baldur's Gate 3 e le sue prossime patch gratuite, che promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco.