Dopo un anno difficile, Baldur's Gate 3 ha fatto arricchire Larian

Baldur's Gate 3, il popolare gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios, ha generato un profitto di quasi 260 milioni di dollari nel 2023, secondo un nuovo rapporto.

Del resto, è notizia recente che Baldur's Gate 3 ha avuto più utenti attivi rispetto a un anno fa.

Questo rappresenta un aumento di circa 20 volte rispetto ai ricavi di soli 24 milioni di dollari registrati nel 2022, come riportato anche da Tech4Gamers.

Il successo finanziario di Baldur's Gate 3 è particolarmente significativo considerando che Larian Studios aveva subito perdite nel 2022.

Il gioco ha superato le aspettative di critica e pubblico, dimostrando che c'è ancora un forte mercato per i giochi di ruolo tradizionali di alta qualità.

Secondo quanto riportato dall'Irish Independent, Larian ha pubblicato un profitto ante imposte di 259 milioni di dollari lo scorso anno, con ricavi totali di 446 milioni di dollari.

Questi risultati sarebbero stati generati dalla vendita di circa 15 milioni di copie nel 2023, anche se alcune fonti indicano numeri di vendita ancora più elevati.

Baldur's Gate 3 doveva essere estremamente di successo solo perché lo studio potesse raggiungere il pareggio - cosa che alla fine ha fatto.

Il successo di Baldur's Gate 3 non sembra destinato a fermarsi: il 2024 si preannuncia come un altro anno di forte profittabilità per Larian, con il gioco che continua a vedere un aumento costante delle vendite e dei giocatori attivi, specialmente dopo il rilascio del supporto ufficiale alle mod (anche se alcuni utenti su console hanno esagerato, al punto da spingere Larian a implementare il prima possibile un limite).

Forti di questi risultati, gli sviluppatori stanno già lavorando a due nuovi progetti non ancora annunciati.

Sebbene non ci siano dettagli su queste nuove produzioni, è probabile che lo studio cercherà di capitalizzare sull'esperienza e il successo ottenuti con Baldur's Gate 3.

Il trionfo commerciale e di critica del gioco potrebbe spingere altri sviluppatori di punta a creare giochi più in linea con i desideri dei giocatori.

La sua formula vincente, che unisce narrazione profonda, libertà di scelta e meccaniche di gioco raffinate, si è dimostrata capace di attrarre un vasto pubblico nonostante la complessità del genere RPG.

Questo dimostra che investire in progetti ambiziosi e fedeli alla tradizione può portare a risultati eccezionali sia in termini finanziari che di apprezzamento da parte degli utenti.

