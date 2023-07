Netflix vi offre il gioco gratis di uno delle sue serie più celebri

La Regina degli Scacchi è uno degli show più riusciti e celebri di Netflix, eppure solo oggi ha ricevuto un adattamento videoludico ispirato alla serie con protagonista Anya Taylor-Joy.

Ispirato all'omonimo romanzo, che potete recuperare per curiosità su Amazon, La Regina degli Scacchi è stata una serie molto amata che ha contribuito anche a lanciare Taylor-Joy agli occhi del pubblico internazionale.

Advertisement

Nel caso non l'abbiate vista sulla piattaforma di streaming, ecco una parte della sinossi:

«Crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni '50, la giovane Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi.»

Recentemente Anya Taylor-Joy è poi diventata la beniamina del pubblico videoludico interpretando Peach nel film di Super Mario, un film che le ha cambiato addirittura la vita.

E ora La Regina degli Scacchi ha anche il suo gioco gratis, distribuito ovviamente nella sezione dedicata di Netflix, in esclusiva ed è già disponibile (lo potete scaricare qui).

No Youtube parameter url defined

The Queen's Gambit Chess è ovviamente un gioco di scacchi alla base, con alcuni innesti interessanti.

«Prendi lezioni di scacchi, risolvi i rompicapi e gioca le partite o gareggia contro gli amici online», recita la descrizione del gioco.

Il gioco è una "dichiarazione d'amore alla serie", perfetta sia per i principianti che per i maestri di scacchi, in cui ripercorrete le gesta di Beth Harmon nell'omonimo show.

In questo giorni Netflix è in vena di celebrazioni a quanto pare, perché giusto pochi giorni fa è arrivato anche un gioco di Sonic, sempre gratis, mentre Sonic Prime ha già avuto un seconda stagione sulla piattaforma.