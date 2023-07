Netflix vi regala un nuovo gioco gratis, per i fan di Sonic

Da questo momento è disponibile un nuovo gioco gratis a sorpresa per i vostri dispositivi mobile: SEGA e Netflix hanno appena rilasciato Sonic Prime Dash, in esclusiva per gli utenti iscritti al servizio in streaming.

Si tratta infatti di un adattamento della serie animata trasmessa in esclusiva su Netflix, dedicata al riccio più amato del mercato videoludico (potete recuperare una delle sue ultime avventure, Sonic Frontiers, in sconto su Amazon).

Si tratta dunque di un gioco mobile per dispositivi Android e iOS, ma che potrà essere installato soltanto dagli utenti abbonati, dato che fa parte del catalogo Netflix Games in continua espansione — anche se, va detto, non sembra aver avuto molto successo fino a questo momento.

Come segnalato da GamingonPhone, il lancio è stato segnalato anche con la pubblicazione di un trailer ufficiale dedicato, che vi riporteremo qui di seguito:

Come facilmente intuibile dal nome, Sonic Prime Dash non è altro che una versione alternativa del già celebre Sonic Dash: potrete scegliere i vostri personaggi preferiti della serie, cercando di arrivare il più lontano possibile e affrontando anche alcuni dei villain più iconici, come il Dr. Eggman e Zazz di Sonic Lost World.

Una produzione dunque meno impegnativa ma che dovrebbe fare le gioie dei fan di Sonic the Hedgehog, dato che è disponibile senza costi aggiuntivi: se siete iscritti a Netflix, potete già scaricarlo e avviarlo tramite gli app store ufficiali dei vostri smartphone.

Per chi è invece in attesa di una produzione più "classica", varrà sicuramente la pena di tenere d'occhio Sonic Superstars: un titolo pensato per chi è cresciuto con il riccio nell'era Mega Drive, ma che purtroppo non vedrà il ritorno di Shadow. Del resto, l'amato rivale del porcospino blu fece il suo esordio solo in Sonic Adventure 2, non nell'era classica.

SEGA ha anche confermato che Sonic potrebbe essere protagonista di nuovi remake e reboot, insieme a tante altre IP della compagnia: vi terremo naturalmente aggiornati non appena ne sapremo di più.