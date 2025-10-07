Le decisioni prese durante lo sviluppo di un videogioco spesso rivelano quanto gli sviluppatori tengano conto del feedback della propria community. Nel caso di Borderlands 4 (qui la nostra recensione), alcuni file scoperti attraverso il datamining suggeriscono che Gearbox Software potrebbe aver compiuto una scelta drastica riguardo a uno dei personaggi più controversi della serie. I dati emersi indicano che Ava, protagonista divisiva introdotta in Borderlands 3 nel 2019, potrebbe essere stata completamente rimossa dal quarto capitolo durante la fase di sviluppo.

EpicNNG, content creator e dataminer specializzato nel franchise Borderlands, ha pubblicato su X degli screenshot che mostrano riferimenti espliciti ad Ava all'interno dei file di Borderlands 4. Questi elementi includono asset legati alle sue abilità da Sirena, in particolare la caratteristica "bolla" vista nel precedente capitolo, oltre a sequenze narrative che la vedevano accompagnare Zane durante la storia principale.

Tuttavia, ciò che rende particolare questa scoperta è l'apparente sostituzione del personaggio. I file suggeriscono infatti che il ruolo originariamente pensato per Ava sia stato affidato ad Amara, che viene presentata insieme a Hermes, l'animale domestico di Ava, presso la nave Sanctuary schiantata dal terzo episodio.

La figura di Ava rappresenta uno dei casi più evidenti di polarizzazione all'interno della community di Borderlands. Quando fu introdotta in Borderlands 3, la reazione dei giocatori si divise nettamente tra chi la apprezzava e chi invece la considerava uno degli elementi meno riusciti del gioco. Questa divisione era così marcata che Randy Pitchford, CEO di Gearbox, decise circa un anno fa di interpellare direttamente la community riguardo alle opinioni sul personaggio.

La strategia di Gearbox nel gestire personaggi controversi non è nuova. Lo studio ha già dimostrato sensibilità verso il feedback dei fan introducendo in passato un cursore del volume dedicato specificamente a Claptrap, permettendo ai giocatori di regolare o silenziare completamente le battute del robot, spesso considerate eccessive da parte della fanbase.

Vale la pena sottolineare che le prove della presenza originaria di Ava in Borderlands 4 si limitano esclusivamente ai nomi dei file scoperti dal datamining. Non sono stati trovati modelli 3D del personaggio né file audio che ne confermino l'effettiva implementazione nel gioco. Questo potrebbe indicare che la decisione di rimuoverla sia stata presa nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Il fatto che Ava non sia stata confermata nemmeno per eventuali DLC futuri suggerisce che Gearbox abbia optato per un approccio definitivo riguardo al personaggio. Resta aperta la possibilità di un suo ritorno in contenuti successivi, ma al momento sembra che gli sviluppatori abbiano scelto di dare priorità ad altri elementi narrativi per il lancio del gioco principale.