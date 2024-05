Neil Newbon sarà tra gli ospiti di Milan Games Week 2024

A sei mesi dall'avvio di Milan Games Week & Cartoomics 2024, arrivano i primi annunci riguardo gli ospiti legati al mondo videoludico e, tra questi, ci sarà anche Neil Newbon, interprete di Astarion in Baldur's Gate 3.

L’appuntamento dedicato ai videogiochi, all’eSport, al gioco da tavolo, ai fumetti, ai manga e al mondo dell’animazione si prepara a regalare grandi emozioni ai videogiocatori.

Neil Newbon, vincitore per altro nel ruolo del vampiro di Baldur's Gate 3 di un BAFTA per la miglior performance, sarà ospite della fiera e verrà in Italia per la prima volta.

Sarà interessantissimo ascoltare la sua esperienza con il cult di Larian, che è nel suo momento storico migliore di sempre con tanto di assunzioni e nuovi studi in arrivo.

Un'altra premiere italiana, ed europea, è quella di un autore a dir poco leggendario del mondo dei videogiochi: Shinji Mikami.

Sì, proprio quel Shinji Mikami autore di Resident Evil e The Evil Within (lo trovate su Amazon) che, speriamo, coglierà l'occasione di Milan Games Week per raccontarci cosa sta facendo in questo momento, dopo l'addio a Tango Gameworks. Così come i retroscena, forse, dell'affaire Xbox che ha chiuso il suo ex-studio di sviluppo.

Tra gli ospiti confermati finora a Milan Games Week per quanto riguarda i videogiochi c'è anche Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director in CD Projekt RED che, insieme a Neil Newbon e Shinji Mikami, sarà al centro di alcune esperienze dedicate al pubblico meneghino durante la manifestazione.

Se volete approfittare di questa occasione per conoscere questi tre ospiti d'eccezione vi ricordiamo che Milan Games Week & Cartoomics 2024 si terrà dal 22 al 24 novembre, nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 e nell’imponente Auditorium di Fiera Milano (Rho).

I biglietti sono già in vendita, li potete prendere qui, con una grande sorpresa per chi li acquista entro il 31 agosto.