Shinji Mikami ha rivelato il motivo per cui ha deciso di lasciare Tango Gameworks

Shinji Mikami, creatore di serie come quella di Resident Evil e per il suo lavoro su titoli come P.N.03 e The Evil Within, è sicuramente uno dei big assoluti dell'industria.

Mikami-san ha dato il suo contributo anche a molte produzioni recenti, come Ghostwire Tokyo e, più di recente, a Hi-Fi Rush (lo trovate su Xbox Game Pass su Amazon).

Dopo il suo addio da Tango Gameworks, non era chiaro se e quando Shinji Mikami sarebbe tornato a lavorare nel mondo dei videogiochi.

Ora, dopo che è stato reso noto che l'autore avrebbe fondato una nuova società, è stato ora rivelato il vero motivo del suo addio a Tango.

Come rilevato da PSU, intervenendo in un talk show condotto da Byking, Mikami-san ha rivelato che aveva pianificato di lasciare Tango Gameworks per otto anni prima di fare finalmente il "salto", citando le responsabilità nei progetti in corso come motivo per restare.

Mikami ha spiegato di voler promuovere un ambiente per i creatori più giovani e di voler lavorare su videogiochi di piccole dimensioni, allontanandosi dal genere survival horror per cui è conosciuto.

Nell'intervista ha anche chiarito alcuni punti relativi a Tango e alla sua precedente posizione all'interno dell'azienda, come si può vedere qui sotto.

«Sono stato amministratore delegato solo per 6 mesi. Credo che molte persone abbiano avuto l'impressione che io fossi il rappresentante, ma ero molto vicino a un dipendente di serie. Il mio nome era "producer", ma non ero un dirigente o qualcosa del genere. Tango Gameworks non è il nome di una società, ma di un dipartimento. Il nome della società è ZeniMax Asia K.K.»

Dopo la sua partenza da Tango , avvenuta nella seconda metà del 2023, Mikami ha rivelato di aver trascorso molto del suo tempo libero giocando a vari titoli, tra cui Resident Evil 4 Remake e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nel corso di una nostra intervista esclusiva a Tango Gameworks, lo studio ci aveva rivelato che Mikami stava lavorando a un gioco «sorprendente» che i fan non si sarebbero mai aspettati.

Quella produzione, come noto, era Hi-Fi Rush, un ottimo action game come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.