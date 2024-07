Neil Druckmann ha concluso il "suo" episodio di The Last of Us S2

La serie live-action di HBO The Last of Us tornerà con una seconda stagione prevista nel 2025, le cui riprese continuano.

Lo show, che ricordiamo per l'Italia essere un’esclusiva Sky e NOW, sarà basato su parte degli eventi giocati nel classico The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Come già le prime immagini ci hanno anticipato, la seconda stagione coprirà i primi eventi legati a Ellie, interpretata da Bella Ramsey.

Ora, come riportato anche da ComicBook, il creatore e regista di The Last of Us Neil Druckmann ha annunciato che le riprese del suo episodio della Stagione 2 della serie HBO sono terminate.

La Stagione 1 è stata la prima volta che Druckmann ha diretto un episodio televisivo, dopo che in precedenza era stato solo director di vari videogiochi.

Per la Stagione 2, Druckmann ha scelto di tornare dietro la macchina da presa e dirigere un episodio della serie, ora concluso.

In un post sui social, il buon Neil ha annunciato di aver completato le riprese della Stagione 2 a Vancouver.

Mentre l'intera stagione non ha ancora terminato la produzione, l'episodio di Druckmann è ormai pronto. In base alle informazioni attualmente disponibili, sembra che Druckmann abbia diretto l'episodio 6.

Dato anche che la Stagione 2 di The Last of Us sarà composta da sette episodi in totale, il fatto che Druckmann abbia completato il suo episodio implica che le riprese del prossimo ciclo di episodi sono quasi terminate.

«Il mio periodo a Vancouver è giunto al termine», ha scritto Druckmann su Instagram.

«Ho trascorso un periodo meraviglioso collaborando con un cast e una troupe incredibilmente talentuosi e gentili. Non vedo l'ora di farvi vedere cosa stiamo preparando! E grazie alla produzione per il miglior regalo di addio di sempre. È senza dubbio il mio orologio preferito della mia collezione!».

Parlando sempre della serie in arrivo, c'è chi ipotizza una vera e propria backstory in The Last of Us Stagione 2, come accaduto con il terzo episodio della prima stagione.