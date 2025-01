Need for Speed Underground 2 in Unreal Engine 5 è un viaggio nel tempo (ed è giocabile)

Unreal Engine 5 permette di rivivere i videogiochi del passato e, per i fan dei racing game d'altri tempi, qualcuno ha creato una versione giocabile di Need for Speed Underground 2 con tanto di demo disponibile.

L'autore della mod, NostalgiaNexus, era già noto per aver lavorato a un remake di NFS: Most Wanted sempre in UE5, ha ora pubblicato un assaggio giocabile di Need for Speed Underground 2 (tramite DSOGaming).

Per chi ha voglia di tornare indietro e giocare un iconico titolo racing, fautore di quell'ondata di passione per il tuning ben prima del più recente Need for Speed Unbound (lo trovate su Amazon), ora è possibile provare il lavoro del modder.

NostalgiaNexus ha appunto pubblicato una demo per il remake fan made di Need for Speed Underground 2 realizzato con l'Unreal Engine 5.

Ecco un assaggio del lavoro del modder:

Se volete provare l'esperienza del viaggio nel tempo potete scaricare la mod tramite il server Discord dell'autore, a questo indirizzo.

Ovviamente non avrete la sensazione di giocare a un Need for Speed moderno in tutto e per tutto, perché si tratta di un videogioco ormai datato e soprattutto del lavoro di una singola persona, ma considerato che non esistono titoli abbastanza degni della saga in questo momento è comunque una grande opportunità.

Unreal Engine 5 è stato spesso al centro di tantissimi lavori di questo tipo. C'è chi ha provato addirittura a rielaborare Grand Theft Auto 3 per renderlo moderno, ovviamente il sempre verde Skyrim che non manca mai in questi elenchi, mentre SEGA pare che potrà utilizzarlo addirittura per un remake di Sonic.

Per altri viaggi nel tempo c'è anche chi ha voluto ricreare World of Warcraft con il potente engine e, anche in questo caso, Unreal Engine 5 è un portale per tornare indietro ai bei tempi andati.