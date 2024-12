Skyrim in Unreal Engine 5.5 è davvero bellissimo

Se siete fan di The Elder Scrolls V: Skyrim, preparatevi a rimanere ancora una volta senza fiato.

Difficile pensare che, quando Bethesda decise di lanciare questo RPG nel 2011 (e che trovate ancora su Amazon), nessuno potesse renderlo così bello da vedere.

Dopotutto, parliamo pur sempre di un gioco uscito ormai tredici anni fa, che in ottica videoludica rappresenta un'era geologica.

Eppure, nonostante gli anni, e le mod rilasciate nel corso del tempo, Skyrim continua a sorprendere.

Il creator Leo Torres ha infatti condiviso un video straordinario che mostra la sua versione di Dawnstar, una delle città più iconiche di Skyrim, ricreata utilizzando Unreal Engine 5.5 (via DSO Gaming).

Il risultato? Una visione spettacolare di come potrebbe apparire Skyrim in chiave moderna, o meglio, in un'ipotetica versione next-gen che arriva quasi a superare le capacità delle attuali PS5 e Xbox Series X.

Questo progetto non è un semplice restyling. Torres ha immaginato Dawnstar con un livello di dettaglio ben 16 volte superiore rispetto alla sua controparte originale in Skyrim.

L'obiettivo? Dare vita a una versione della città più realistica e fedele al lore del gioco, trasformandola in una metropoli che sembrerebbe esistere realmente. Il risultato è una città che combina il fascino medievale con un realismo visivo mozzafiato.

La scena è stata renderizzata con una NVIDIA RTX 3090, utilizzando un mix di modelli di terze parti e asset personalizzati creati in Blender e texturizzati con Mixer.

Torres ha sfruttato le potenzialità di Nanite per tutti i modelli e la vegetazione, mentre Lumen è stato utilizzato per l'illuminazione globale e i riflessi, garantendo un livello di fotorealismo che rende giustizia al potenziale di Unreal Engine 5.5.

Guardando il video, è impossibile non pensare a come sarebbe un vero remake di Skyrim realizzato con tecnologie di ultima generazione. C'è però una nota dolente: questa incredibile ricostruzione di Dawnstar non è disponibile per il download.

Torres ha realizzato il progetto esclusivamente per scopi di portfolio, mostrando le sue abilità tecniche e creative nel design 3D e nell'uso di Unreal Engine.

Certo, sarebbe stato fantastico esplorare questa Dawnstar con i propri occhi, ma anche solo il video è sufficiente per lasciare un'impronta nei cuori degli appassionati.

E mentre io come voi attendo il futuro di The Elder Scrolls con il sesto capitolo (ma che si sta facendo attendere), questi progetti fanmade ci ricordano che l’eredità di Skyrim è tutt’altro che finita.