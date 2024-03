GTA 3 in Unreal Engine 5 è un sogno e un fan lo ha creato

Quando Rockstar ha rivelato che avrebbe lanciato le edizioni definitive della trilogia originale di GTA, i fan erano entusiasti.

Tuttavia, quando le rimasterizzazioni sono state lanciate (le trovate comunque su Amazon), la delusione è stata grande per un bel po' di giocatori.

Ora, dopo che di recente qualcuno ha reso GTA 4 davvero più bello da vedere, è il turno anche del terzo capitolo.

Come riportato anche da Tech4Gamers è emerso un nuovo video che mostra GTA 3 in Unreal Engine 5, e il risultato non sembra essere per niente male.

Il gioco non assomiglia affatto alle versioni di Rockstar viste con il remaster. Al contrario, il gioco è stato migliorato un bel po' dal punto di vista tecnico.

Il concept porta la grafica a un livello completamente nuovo: difatti, il progetto integra alcune mod di GTA 5 per PC e usa l'Unreal Engine 5 per implementarle in GTA 3.

Ciò che possiamo ammirare è quindi una grafica straordinaria unita a ombre e riflessi brillanti in Ray Rracing. Inoltre, i modelli dei personaggi e degli edifici danno nuova vita a GTA 3, gioco ormai vecchio di oltre 20 anni.

Anche se alcuni potrebbero obiettare che questo concept sacrifica la direzione artistica originale, è importante notare che non è stato realizzato da uno studio di sviluppo professionale, mostrando di fatto solo il potenziale di un remake.

Poiché Rockstar è attualmente concentrata su GTA 6, non ci sono piani per un rifacimento ufficiale. Il più vicino a noi è l'edizione definitiva, che non è la migliore delle rimasterizzazioni. Tuttavia, ci chiediamo: se può farlo qualcuno su YouTube, perché non Rockstar stessa? Forse non c'è risposta a questa domanda.

Restando in tema, Rich Leadbetter di Digital Foundry ha analizzato le ultime informazioni su PS5 Pro e ha rivelato che probabilmente GTA 6 girerà a "soli" 30 FPS.